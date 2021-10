El ambiente en Celta de Vigo no es de los mejores luego de confirmar que Renato Tapia regresó a España con una lesión pese a no jugar un solo partido con la selección peruana. El cuadro responsabiliza a la ‘Blanquirroja’ de la nueva complicación muscular que sufre el jugador y no ha determinado el tiempo que le tomará volver a las órdenes de Eduardo Coudet.

El portal español Atlántico.net informó que el cuadro gallego compartió el parte médico, este martes, y asegura que Renato Tapia aqueja una lesión en “bíceps femoral derecho”, apuntando que esta situación es consecuencia de la participación del jugador de los entrenamientos de la selección peruana tras su convocatoria a la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022.

El cuadro celeste había reportado una carga muscular en los gemelos de Renato Tapia, que fue motivo de su salida ante Elche, pero no se consideró una lesión que acudir al llamado de su selección, de cara a los duelos ante Chile, Bolivia y Argentina. El jugador fue evaluado y pudo entrenar algunos días con el equipo en Lima, para después quedar descartado por una lesión que empieza a ser recurrente en el volante.

Parte médico de Celta de Vigo (Captura @RCCelta)

Renato Tapia descartado ante Sevilla

El cuerpo médico no ha indicado el tiempo de recuperación del mediocampista peruano y solo anunció “reposo”, como parte del tratamiento, por lo que se descarta su participación este domingo como locales ante Sevilla en Balaídos.

La selección peruana deberá vuelta a la página de su derrota a manos de Bolivia para centrar su atención en Argentina, su próximo rival de Eliminatorias Qatar 2022. Mira aquí la previa del encuentro.

