Han pasado ya varios meses del duelo entre la selección peruana y Uruguay, por cuartos de final de la Copa América. La llave se definió por penales y favoreció a la ‘Blanquirroja’. El autor de una de las anotaciones fue Luis Advíncula, quien hace poco reveló el tenso momento que pasó por ese lanzamiento.

Precisamente sobre este último tema, Renato Tapia dio detalles de cómo vivió el lateral derecho los instantes previos a que se entere que sería uno de los ejecutores. El mediocampista de Feyenoord contó su versión en una conversación con Miguel Araujo, en Instagram.

[CORONAVIRUS: AQUÍ TODA LA INFORMACIÓN DE LA PANDEMIA EN EL PERÚ Y EL MUNDO]

[Miguel Rebosio y la vez que asustó a Ronaldo: “Tú vales millones y yo nada, por eso te voy a romper la pierna”]

[Juliana Oxenford sobre su hermana Lucía Oxenford: “Lo que no nace, no crece”]

La anécdota de Renato Tapia con Luis Advíncula en los penales ante Uruguay. (Video: Instagram)

“Yo estoy parado, y escucho: ‘ya tengo la lista, tú no vas a patear’. Y voy donde Lucho, que estaba sentado en el ‘cooler’ y le digo: ‘oe’, ¿tú vas a patear?’. Y me dice ‘¿qué, te cagas?.. no quieres patear’. Y le digo: ‘no es que yo no quiera patear, lo que pasa es que me han dicho que yo no estoy en la lista’... y se puso blanco el negro, se puso blanco. Y dijo... ¡¿qué, no vas a patear?! Entonces ¿quién va a patear? Ya él se las olía”, confesó Tapia, entre risas.

Inicialmente, Tapia confesó que, entre los jugadores, empezaron a guiarse de la definición de penales en la Copa América Centenario, para establecer a los pateadores; sin embargo, el comando técnico decidió no considerarlo.

“Me parece que esa Copa América Centenario, habían pateado la ‘Pulga’, yo fui segundo, después fue Trauco, el ‘Cholo’ (Cueva), más o menos una cosa así. Uno sabía, sondeaba, quién iba a patear. Entonces, decían el ‘Cabezón’ (Tapia) va a ir a patear y decían es un menos... Carrillo no va a querer patear, no lo van a mandar nunca. Más o menos uno calculaba...”, contó.

[Magaly Medina a Angie Jibaja por negar romance con hombre que le disparó: “¿Crees que somos idiotas?”]

[Emilia Drago es criticada por quejarse de heladero que sale a trabajar pese a Estado de emergencia]

[Mira el deplorable estado del campo del Estadio Nacional en época de pandemia]

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina trollea a Mario Irivarren

NO DEJES DE VER