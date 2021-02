Renato Tapia quedó muy molesto en el Celta de Vigo vs Real Valladolid de la jornada 25 de LaLiga Santander. El mediocampista peruano fue amonestado de manera injusta y ahora no estará en el siguiente partido de su equipo. Mira el video. ¡Para no creerlo!

Ocurrió a los 34′ de la primera parte. Renato Tapia fue a presionar a Óscar Plano y este terminó cayendo de manera exagerada. El árbitro ‘compró’ la actuación y mostró tarjeta amarilla al ‘Cabezón’ en Celta de Vigo.

Renato Tapia se enojó y casi pierde los papeles por esta supuesta falta contra Óscar Plano que, se paró de inmediato luego de ver la amonestación. Aquí las inexplicables imágenes en el Estadio Abanca-Baladídos de Vigo.

Renato Tapia se molestó por injusta amarilla y ahora no jugará con Celta (ESPN)

Con esto, Renato Tapia no jugará la siguiente jornada de LaLiga Santander frente a Huesca en condición de visita (7 de marzo). Recién podrá volver ante Athletic Bilbao (14 de marzo). Posterior a ello enfrentará a Real Madrid (20 de marzo).