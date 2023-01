Las horas que pasan siguen siendo movidas para Renato Tapia quien, tras haber emitido un comunicado disculpándose por no firmar a su menor hijo extra matrimonial, tuvo luego un incidente familiar con su padre lanzando duros calificativos para la prensa y demás. Además, el jugador que milita en la liga española, reapareció en las prácticas de su equipo Celta de Vigo y se prepara para el duelo del fin de semana contra el Athletic de Bilbao en condición de local. Pero aún hay más.

Tapia decidió pronunciarse luego que las críticas hacia su persona fueran en aumento e intentó hacerlo con un comunicado. “ Aclarar que desde el primer momento estuve presente para mi hijo Fabrizio , cubriendo sus necesidades y asumiendo las obligaciones que corresponden como padre”, dijo en su pronunciamiento.

Sin embargo, según la madre de su hijo y ex pareja, Daniela Castro, el mediocampista de la selección peruana lanzó una frase muy fuerte. “ He inscrito (en Reniec) a Fabrizio con mis dos apellidos como si fuese mi hermano (...) Yo le dije ‘No me voy a meter en tu matrimonio, pero me dijo ‘no me interesa mi matrimonio, sino mi carrera’”, señaló la madre del pequeño de seis años.

Luis Tapia, Papá de Renato Tapia, se pronunció sobre la denuncia del jugador por no reconocer a su hijo. (Foto: Trome)

Saltan entonces dos preguntas ¿Porqué Tapia consideró primordial su carrera por sobre su matrimonio? ¿Cómo afectaría esta denuncia por filiación y alimentos, que se hizo pública, su andar deportivo? La primera de las interrogantes es un tema personal, quizás para el futbolista el status que alcanzó jugando en una de las ligas más importantes del mundo es algo que no desea perder.

La segunda pregunta requiere mayor análisis y Trome conversó con fuentes de Europa que conocen los manejos de los clubes. Pues bien, cada equipo, sobre todo los de las cinco ligas más importantes del mundo, realizan un seguimiento exhaustivo a sus jugadores y a los que tienen en la ‘mira’ para fichar bajo la premisa de las ‘dos carpetas’.

Renato Tapia emitió un comunicado, tras delicada denuncia de no reconocer a su hijo.

Así se le llama al resumen deportivo y personal que acumulan los profesionales. Todo equipo analiza el rendimiento, partidos jugados, lesiones, goles, etc. y eso está en una carpeta. La otra contiene los aspectos fuera de las canchas: comportamiento con hinchas, escándalos, presencias en discotecas, infidelidades y atención, juicios que se les siguen.

Renato Tapia mostró su mejor sonrisa en practoica de Celta de Vigo, pese a escándalo mediático (Foto: @RCCelta)

Es decir, cuando Renato Tapia dio prioridad a su carrera podría haberse referido a que Celta podría abrirle un expediente disciplinario y decidir no renovar su contrato que vence en 2024. El jugador también podría perder chances de fichar por otra escuadra debido a los hechos que hoy han salido a la luz pública.

Los otros jugadores peruanos afectados por la ‘Segunda Carpeta’

El caso de Renato Tapia no sería el primero en el que temas personales y fuera de las canchas los perjudicarían a nivel laboral. Uno de los primeros en ‘pagar’ fue Andrés Mendoza. El ‘Cóndor’ la ‘rompía’ en Brujas y llegó a estar en el ‘radar’ de clubes de España e Italia, pero sus diversiones nocturnas, romances varios y demás le bajaron el pulgar y de Bélgica se fue a Ucrania.

Juan Vargas pudo haber dado el gran salto de Fiorentina a un 'grande' de Italia

Otro involucrado fue Juan Manuel Vargas . El lateral era figura en la Fiorentina, marcaba goles y daba asistencias. Juventus e Inter lo quería, pero en la ‘segunda carpeta’ aparecieron escándalos extra matrimoniales, descuido en la parte física y otros y no hubo fichaje. Finalmente, los escándalos de Reimond Manco lo terminaron ‘borrando’ de la consideración de importantes escuadras.

Reimond Manco fue transferido a PSV, pero luego su carrera se vino abajo (Foto: GEC / Internet)

No solo de talento se trata. Un futbolista debe apuntar a ser un gran profesional y mejor persona para evitar tener una carpeta a favor y otra en contra.

