Renato Tapia: Prensa revela cuál fue su respuesta a Lokomotiv de Rusia  |VIDEO |FOTOS 

El futuro de Renato Tapia se empezó a enroscar. El volante de Feyenoord quien estaba casi ligado al Lokomotiv de Moscú, no estaría convencido de militar junto a Jefferson Farfán la próxima temporada.



Según el semanario Voetbal International ha hecho evidente su intensión en no firmar "un mega contrato" con el Lokomotiv Moscú, de lo contrario ha elegido quedarse en el Feyenoord , comos e los ha hecho saber a los dirigentes después de sus vacaciones.



Pero ante esta decisión el entrenador de Renato Tapia, Jaap Stam, anunció la reducción de jugadores en el plantel. “Tendremos que decidir cuántos jugadores queremos tener y, al mismo tiempo, determinar qué es lo mejor para nuestros talentos en desarrollo", dijo el DT de Feyenoord.



Renato Tapia pone condiciones para llegar a Lokomotiv de Moscú.

Renato Tapia no sería el primer jugador que envían a Rusia como pasó con Tonny Vilhena, quien fue trasferido por nueve millones de euros al FK Krasnodar. El peruano fue comprado por Feyenoord por 1.5 millones de euros hace tres años, pero para el cuadro de Rotterdam el volante peruano no da la talla y por eso lo prestaron al Willem II.



En medio de esta novela aparece una posible oferta del Ajax, también de Holanda, pero este interés no ha sido corroborado por los dirigentes de Amsterdam quienes tiene a tienen Lasse Schöne, Carel Eiting, Daley Blind y la adquisición Razvan Marin, como volantes en el equipo.