Julio Meléndez sabe lo que es levantarse y acostarse con ‘la presión’ como compañera. El mundialista con la selección peruana le brindó un consejo de oro a Renato Tapia, quien ha demostrado haber perdido la tolerancia a las críticas y enfrascarse en diversas discusiones en redes sociales durante la fecha tripe de Eliminatorias Qatar 2022.

El ‘Peruano y su ballet’ reconoce haber convivido con la feroz crítica de la prensa argentina cuando apareció en Boca Juniors y a la que se ganó, domingo a domingo, mostrado solidez en su juego y emocionalmente. Desde New Jersey el mundialista habló con Trome.pe para pedirle a Renato Tapia una dosis de tranquilidad para aceptar los comentarios adversos y evitar distraerse en conflicto mediáticos.

“Hay muchos jugadores a los que no les gusta la crítica, pero esta siempre va existir en el fútbol. A mí cuando me criticaban, jugaba mejor. Me gusta la crítica, pero cuando no nos gusta a veces tenemos que callarnos y desearle la mejor de las suertes al que la hace”, recomendó la leyenda de Boca Juniors al popular ‘Cabezón’.

En la semana Renato Tapia tuvo un cruce de palabras con Roberto Palacios y tras la victoria con Venezuela respondió: “Me molestaría, pero nadie te conoce” a las críticas de un periodista. “Hay que hablar las cosas correctas, sin ofender, no tenemos por qué ofendernos. Ayer ha sido una guerra y mañana será otra. Es fácil caer en la tentación de contestar. A Tapia pedirle que disculpe, que sepa comprender. Tranquilidad sobrino y mucha humildad”, aconsejó.

“Perú tuvo que meterle más de un gol a Venezuela”

El partido en la selección ‘Vinotinto’ no dejó tranquilo al exjugador. “La verdad, me disgustó un poco el partido, porque a Venezuela no es para ganarle 1-0. Estábamos con uno más desde el primer tiempo. Ahora, ganar por uno y por diez es lo mismo lo que importan son los puntos. Ahora estamos sextos o séptimos, pero debemos apuntar a zona de clasificación. Igual, desde aquí los felicito a todos por su esfuerzo”, reconoció.

El mundialista también reconoció el pundonor y la entrega de Gianluca Lapadula quien ayer se arriesgó a perder hasta dos piezas dentales al defender un balón y al ser uno de los jugadores que más inquietó el arco de la ‘Vinotinto’.

“Lapadula es un muchacho que se da integro. No ha sido su mejor partido, por que jugó a centrar, pero las luchó todas y tiene buen criterio para pisar el área”, señaló.

“Paolo Guerrero me está preocupando”

En medio del análisis Julio Meléndez mostró cierta preocupación por la situación de Paolo Guerrero, quien no ha podido completar un partido redondo con la selección en este 2021. “Lo de Paolito me está preocupando, yo creo que no se ha recuperado bien de su rodilla y eso le genera un malestar. Lo siento con un poco de temor para meter el pie y espero que en este tiempo se pueda recuperar”, aseguró.

Paolo Guerrero ingresó en el segundo tiempo por Gianluca Lapadula.

