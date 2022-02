Renato Tapia, volante y referenten de la selección peruana, accedió a una entretenida entrevista para el Podcast de Jaime Ferraro, donde entre muchas otras cosas habló sobre su cuestionada posición política. El volante de Celta de Vigo a ‘Corazón abierto’, hizo su descargo de todas las acusaciones que le hicieron sobre su supesta adherencia al partido de gobierno.

El volante hizo un alto a los temas de Eliminatorias para explicar lo que es su momento no respondió. “Son temas muy delicados, Yo siempre lo he dicho, fuera de que seamos figuras públicas y que nos debemos a…, no que nos debamos, porque me interesan tres pepinos lo que puede pensar la gente de mí, porque al final lo que pienso, queda en mí no tengo por qué contárselo a nadie”, expresó ante el youtuber.

En redes El ‘Capitán del futuro’ fue víctima de ataques. “Me quise manifestar en su momento, pero lo veía como un acto desesperado, de que yo salga a decir: ‘yo no soy así, que esto y lo otro’. La gente ya se había formado una imagen mía que nada que ver, apoyando a alguien que yo no había escuchado, ni había visto su plan de trabajo, que era lo que iba aportar a la sociedad o al Perú”, contó al comediante peruano.

Renato Tapia se muestra sorprendido por ataques en redes sociales (Foto: Getty Images)

Renato Tapia: “Yo nunca he votado en mi vida, pagué multas”

“Me tildaron de algo que yo, nada que ver. Me escribían en redes: ‘tú apoya a este’. Yo respondía: muéstrame una prueba, un tuit o una foto apoyando a este candidato”, replicó.

Los calificativos incomodaron al mediocampista de la ‘Blanquirroja’. “Ya no se si me da colera o risa que me digan terruco, rojo… me han dicho de todo. La verdad que no me interesa. Muchas personas no saben, pero yo nunca he votado en mi vida, no pueden decir que yo apoyo a alguien, cuando yo ni siquiera he votado. Mi DNI tiene stickers de haber pagado la multa”, acotó.

Tras esta situación el deportista parece haber reflexionado sobre la potencia de sus opiniones “Tengo mi posición, se lo que yo pienso, lo que está en mí, lo que discuto con mi familia. Esa es mi posición y la tendré en cuatro paredes, porque yo soy así y me manejo así. Yo me debo al pueblo y nadie más”, reconoció y sufrió la broma de Ferraro sobre le uso de ‘pueblo’ en su discurso.

Renato Tapia: “Qué democrático tiene que salga un presidente y quieras botarlo”

La respuesta del jugador llegó con la pierna en alto. “Vivimos en democracia tu puedes decir: a mí no me gusta este y más de 50% votó por este, te la tendrás que comer doblada, te guste o no. Te quejas de que habrá comunismo bla, bla, bla. Qué democrático tiene que salga un presidente y quieras botarlo. No tiene sentido”, apuntó

La reflexión final para Tapia es frustrante desde su posición como líder de opinión. “Es muy difícil y, sobre todo, estando en una posición donde represento al país. No puedo darle la espalda muchas cosas que yo represento solo porque a ti te gusta”, finalizó.