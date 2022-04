Renato Tapia no oculta su fanatismo por Alianza Lima y a pocas horas del clásico del fútbol peruano ante Universitario ‘El Capitán del Futuro’ no dudó en ponerse la camiseta y, desde España, se mostró confiado en que los victorianos conseguirán un triunfo este domingo en el estadio Monumental por la jornada 10 de la Liga1.

“El del sábado lo voy a ver (futbol femenino), pero el del domingo no, porque ya voy a estar viajando, pero seguro que los gana Alianza Lima, qué más puedo decir”, manifestó el mediocampista que este domingo enfrenta al Athletic en Bilbao y ha sido considerado en el equipo después de superar un proceso severo gripal.

Renato Tapia también comentó el momento importante del equipo femenino victoriano que el sábado venció 2-0 a Universitario. “Es un momento histórico el del fútbol de mujeres, creo que han crecido muchísimos y se valora lo que están logrando conozco a varias jugadoras y lo están haciendo de la mejor manera y profesionalizándose y espero que sigan creciendo”, expresó para Conexión Directv.

Renato Tapia se mete 'a jugar' en clásico Universitario vs Alianza (Video: Directv)

Renato Tapia: “Me gustaría jugar en Perú y en Alianza Lima”

El volante de Celta de Vigo reconoció que uno de sus deseos tras culminar su etapa en Europa, sería ponerse la casaquilla de Alianza Lima, pese a la historia que tiene en sus inicios en La Florida. “Me gustaría jugar en Perú, de hecho tengo hinchaje por Alianza Lima, siempre me ha gustado, hice un par de años en Sporting Cristal y en el Bentín, pero me gustaría tener esa experiencia y jugar en el torneo local, no tengo una bola de Cristal para ver el futuro, pero de hecho me gustaría tener unos buenos años en el torneo”, comentó el ‘Capitán del Futuro’

Renato Tapia feliz por Miguel Araujo

Con un pasado en el fútbol de Holanda, el volante e la selección peruana se mostró contento por el regreso de su compañero Miguel Araujo a la primera división (Eredivise) con el Emmen FC y siendo uno de los referentes del equipo. “He visto todos los partidos de su liga y siempre estoy en comunicación con Araujo, es una excelente persona, se merece esto. Volvió de donde nunca debió irse”, agregó el mediocampista desde Galicia.

Renato Tapia se mete a la cueva de los ‘Leones’

Renato Tapia ha vuelto a la lista de Eduardo Coudet, para el duelo de este domingo ante Athelic de Bilbao después de recuperarse de un fuerte proceso respiratorio. “Estuve con un cuadro fuerte de gripe, estuve mal, en cama, las cosas se emporaron la semana pasada y tuve que descansar un par de días. Ahora estoy mejor y a disposición del equipo. Esta temporada tuve varias lesiones, porque fue intensa y no pude descansar mucho. En el balance, creo que me hubiera gustado jugar un poquito más, pero ahora estos meses creo que puedo enfocarme más en el equipo ya que no hay llamados a la selección”, finalizó.

