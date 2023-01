El presente de Renato Tapia parece no ir nada bien en el plano personal, luego que Magaly TV La Firme revelara un hijo extramatrimonial del jugador de la selección peruana, pero el tema deportivo también se ha visto afectado significativamente, pues desde hace una temporada perdió su condición de titular el Celta de Vigo y su cotización internacional también ha experimentado un sorprendente declive.

El popular ‘Capitán del Futuro’ quien llegó en el 2020 al cuadro gallego por solo 2.4 millones de euros , solo necesitó una temporada para que su valor se incrementara rápidamente por su buen papel en La Liga Santander alcanzando en enero del 2021 el valor de 10 millones de euros , segun el portal Transfermarkt.

Sobre el final de la temporada ese valor se duplicó ( 20 millones ) y con ese rendimiento estuvo en la mira del Atlético Madrid y otros clubes de Europa, tras alcanzar números tan importantes como el del brasileño Casemiro cuando aún era jugador de Real Madrid.

Transfermarkt muestra la grafico de ascenso y declive de Renato Tapia (@transfermarkt)

¿Cuándo empeiza a caerse en su cotización internacional?

En el 2022 las lesiones con la selección peruana y la decisión de Eduardo Coudet de quitarle la confianza hizo que su valor empezara a experimenta una abrupta caída, pues a principios del 2022 ya el jugador valía 15 millones de euros , había perdido su condición de titular y tampoco había ofertas por el volante.

Durante el marcado de invierno en Europa del 2022 su cotización volvió a los 10 millones de euros , hasta agosto donde tampoco pudo ser vendido por Celta de Vigo. Hoy, cuando todavía no se cierra el mercado de pases en Europa, el valor de Renato Tapia ha descendido a solo 9 millones .

Valencia CF de España en su momento mostrado interés por reclutar al peruano de 27 años, pero el interés de Genaro Gatusso parece haberse extinguido, pues esperaban negociar por una cesión, sin embargo, la directiva celeste desea que el jugador sea trasferido y tener una ganancia por su venta ya que su contrato termina en junio del 2024.

TROME | Renato Tapia es acusado de no reconocer a su hijo

Renato ahora afronta un serio problema personal, pues el programa Magaly TV La Firme hizo pública una denuncia por filiación de parte de su expareja Daniela Castro, quien pide que el jugador reconozca a su hijo de seis años.

“ Hasta ahora no está reconocido y no quiere reconocerlo, me duele por mi hijo, porque se están burlando de él. Me daba vergüenza, pensaba en él, en su carrera, pero ya me cansé, me di cuenta que no era por mí, sino por mi hijo. Siento decepción, nunca le reclamé ”, confesó la mujer ante Magaly Medina.