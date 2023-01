El proceder de Renato Tapia, el ‘Capitán del Futuro’ de la selección peruana, no ha dejado indiferente a nadie y mucho menos al periodista deportivo Carlos Alberto Navarro quien se resistía a comentar el destape de Magaly TV La Firme sobre la denuncia contra el volante de Celta de Vigo por la paternidad de un niño de seis años.

“ No voy a tocar ese tema, nooo de ese tema no voy a hablar…”, dijo en un primr momento el periodista al inciar su bloque deportivo en PBO, pese a que el caso de Tapia fue el tema más comentado del día tras el revelador caso presentado en el regreso del programa de Magaly Medina en el 2023

“ Yo solamente voy a decir una cosa: Los goles se firman, los hijos de uno se firman. Nada más, nada más... La sangre es la sangre ”, dijo mirando a la cámara como esperando que su reflexión llega hasta Galicia y haga recapacitar a mediocampista de Celta de Vigo.

Caso de Renato Tapia generó este comentario de 'Tigrillo' Navarro (Video PBO)

Expareja pide Renato Tapia reconocer a su hijo

Renato Tapia vive uno de los momentos más complicados de su vida matrimonial, luego que el programa Magaly TV La Firme hiciera pública la denuncia de Daniela Castro, exnovia del jugador de la ‘Blanquirroja’ que pidió ante todo el Perú que el jugador reconozca la paternidad de su hijo de seis años.

La que fuera novia del jugador durante sus primeros años en el fútbol, contó que el jugador realizó una prueba casera de ADN a su hijo y comprobó su paternidad y pese a ello, ha rechazado en todo momento darle su apellido al menor que ya conoció al resto de su familia paterna.

Pero si eso fuera poco la madre del pequeño advierte que ambos podrían quedar ‘en la calle’, debido a que ha recibido un orden de desalojo del departamento donde viven.

“ Hasta ahora no está reconocido y no quiere reconocerlo, me duele por mi hijo, porque se están burlando de él. Me daba vergüenza, pensaba en él, en su carrera, pero ya me cansé, me di cuenta que no era por mí, sino por mi hijo. Siento decepción, nunca le reclamé ”, confesó la mujer ante Magaly Medina.

