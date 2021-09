La selección peruana se ilusionó con la posibilidad del triunfo ante Uruguay tras el golazo de chalaca de Renato Tapia, aunque la final la alegría no duró mucho. No obstante, el volante completó una gran actuación en los minutos que estuvo en la cancha y los hinchas lo eligieron dentro del once ideal de la novena jornada de las Eliminatorias Qatar 2022 en una encuesta hecha por la Conmebol.

A través de Twitter, la entidad anunció la elección de los fanáticos. “¡Ustedes votaron! Así quedó el XI elegido por los hinchas en nuestras stories con los jugadores destacados de la Fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas”, indicaron. El equipo conformado fue variado, pero con dominio argentino.

El once de los hinchas fue: Hernán Galíndez (Ecuador); Danilo (Brasil), Nicolás Otamendi (Argentina), Óscar Murillo (Colombia), Marcos Acuña (Argentina); Juan Guillermo Cuadrado (Colombia), Renato Tapia (Perú), Casemiro (Brasil), Giovani Lo Celso (Argentina); Lionel Messi (Argentina) y Lautaro Martínez (Argentina).

Renato Tapia fue considerado en el once ideal de los hinchas. (Foto: Conmebol)

Sorpresivamente, solo dos jugadores que anotaron goles en la fecha quedaron en el equipo ideal: Renato Tapia lo hizo con una espectacular chalaca ante Uruguay, mientras que Lautaro Martínez celebró ante Venezuela. Una motivación extra para el ‘Capitán del futuro’, que atraviesa por un gran presente futbolístico con Perú.

Programación de la fecha 6 de Eliminatorias

Las Eliminatorias Qatar 2022 siguen en marcha y este domingo se jugará la fecha 6 del proceso de clasificación. Aquí te dejamos la programación completa a lo largo del domingo 5 de septiembre:

2:00 p. m. - Brasil vs. Argentina

4:00 p. m. - Ecuador vs. Chile

5:00 p. m. - Paraguay vs. Colombia

5:00 p. m. - Uruguay vs. Bolivia

8:00 p. m. - Perú vs. Venezuela

* La programación está en horario peruano.