Higuita apostó cortarse su icónica melena si Colombia perdía ante Chile y con memes se burlan de sus posibles peinados

René Higuita se convirtió en lo más comentado en las redes sociales de Colombia debido a la apuesta que perdió. El exarquero de la selección colombiana había apostado que si los cafeteros perdían ante Chile él se raparía su icónica melena y los usuarios de Twitter no dudaron en recordarle su promesa, pero también inundaron las redes con divertidos y despiadados memes.



¿Cómo así René Higuita está a punto de perder su melena? En la previa de partido Colombia vs. Chile por la Copa América 2019, el ex portero de la selección de Colombia se había arriesgado a apostar que se cortaría el cabello si su país no se quedaba con el trofeo y los usuarios no tardaron en reclamárselo.



Higuita inmediatamente escribió un mensaje en Twitter que invitó a sus seguidores a dar rienda suelta a una ola de memes con él como protagonista. "Apuesta es apuesta. Abro hilo para que me manden opciones de cortes de cabello…yo veré pues", escribió el guardameta. Y eso dio paso a las burlas…

Decenas de memes aparecieron en el timeline de la cuenta de René Higuita, incluso sus amigos Tino Asprilla y el Pibe Valderrama también se burlaron de él y serán los testigos de su corte de cabello.



"La tricolor no pudo contra la roja, y el más feliz es el peluquero de René, que ahora le podrá cortar el pelo. Muy pendientes en www.apuestaleahiguita.com para que puedan ver el corte de Higuita en vivo", escribieron desde la casa de apuestas 'WPlay', con quienes Higuita realizó la apuesta.