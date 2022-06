No se trata de ser ‘general después de una batalla’, se trata de ser estratega para no repetir el error. La selección peruana cayó por penales contra Australia en Doha y con ello quedó fuera de los integrantes al Mundial de Qatar 2022. El llanto de Luis Advíncula fue el reflejo del dolor que sentimos para con un equipo que ahora puede perder también a Ricardo Gareca quien no continuaría al mando de la ‘Bicolor’. Todo parte de un desenlace que se pudo evitar o, al menos, que se pudo pelear más.

Afrontar un repechaje a partido único no tiene nada que ver con hacerlo de ida y vuelta. No se trata de poblar un estadio, se trata de plantear un juego, de crear una previa equilibrada y allí, los australianos nos sacaron una gran ventaja. En el campo también hubo diferencias y aquí vamos a analizar la suma de todas ellas.

Perú no estudió al rival, Australia sí

Ricardo Gareca viajó a ver el partido entre Australia y Emiratos Árabes en la repesca previa. Se supone que debía volver con ideas claras y una estrategia a usar, pero esto no sucedió. El volante Aaron Moy, eje del equipo y salida clara, jamás fue encimado. El extremo Ajdin Hrustic, el más importante, jugó libre y se sabía que el volante por derecha Martin Boyle atacaría a Miguel Trauco y dejaron que eso pasara. Australia no nos hizo gol, pero aplicó su juego y lo dejamos.

Australia tuvo un partido donde presentó una estrategia, a diferencia de la 'Blanquirroja' (Foto: FPF)

En contraparte ¿Qué hizo el entrenador Graham Arnold? Aisló a Gianluca Lapadula obligándolo a ir hacia los costados y lejos del área, presionó la salida de la defensa peruana, ‘aburrió' a Christian Cueva dejándolo que vaya por un costado cuando allí no es efectivo. Además, remataron de larga distancia seis veces más de lo que hizo la selección peruana. Australia tuvo una estrategia, Perú fue improvisación.

Perú fue exceso de confianza, Australia equilibrio

La selección peruana mostró una cara extraña si la comparamos con aquel repechaje contra Nueva Zelanda en 2017. Ahora, algunos jugadores mostraron relajo, lanzaron bromas en redes sociales y se les notó sin esa actitud tan necesaria para afrontar un solo partido de ‘vida o muerte’. Esto se notó en el campo, cuando los nervios empezaron a aflorar en los primeros minutos tras darse cuenta que la cosa no era para nada fácil.

Entre comunicación con las novias, bromas y demás, la selección peruana preparó el partido (Agencias / Instagram)

Australia fue un equipo más serio, presionó y sin catalogarse de una ‘súper escuadra’ o un equipo ‘maravilla’, fue mucho más criterioso e inteligente. Los ‘Socceros’ cometieron entre tres o cuatro errores ‘no forzados’ en el partido, mientras Perú se cansó de mandar el balón fuera, errar un pase o lanzar un pelotazo sin sentido. Australia aplicó una disciplina que es obligatoria en estos encuentros.

Perú no tuvo lista de pateadores de penales, Australia ya la tenía preparada

Aquí no se trata de ‘matar’ a los que fallaron los penales, pero cuesta creer que Luis Advíncula haya pateado uno. El marcador había confesado que tuvo muchos nervios cuando ejecutó su disparo ante Uruguay en la Copa América 2019 y aquí le dieron otra vez la chance. Christofer Gonzales patea los penales en Cristal, Pedro Aquino le pega fuerte y Miguel Trauco venía de acertar uno en el playoff por el descenso en Francia. Ninguno fue el sexto ejecutante y debió ir Álex Valera que en Universitario no es el especialista. En los entrenamientos previos ¿Hubo ensayo de penales? Parece que no.

El palo le negó el grito de gol: Luis Advíncula falló el tercer penal frente a Australia | VIDEO

En Australia la cosa fue sencilla y tan solo falló Martin Boyle que no esquinó mucho su disparo. El resto, se notaba que eran expertos en la materia porque Pedro Gallese no estuvo cerca de atajar otro. Incluso, el entrenador mandó a la cancha al portero suplente Andrew Redmayne, cuyo baile antes de la ejecución de los penales peruanos ya le había valido atajar dos en una final de la liga australiana.

Perú no tuvo concentración rígida, Australia sí

La selección peruana partió a Barcelona el 28 de mayo y permanecería concentrada hasta el lunes 13 de junio, después del repechaje. Es decir dos semanas, quince días, no un año. Sin embargo, las esposas, novias e hijos de los jugadores fueron parte del viaje. ¿Cuál era la necesidad? Empezaron entonces las distracciones, fotos y demás. Sin olvidar que en el mismo hotel de la selección hubo hinchas. Así no se prepara un partido de repechaje.

Los jugadores llevaron a novias, esposas e hijos a un partido de repechaje para el Mundial

Según medios australianos, la delegación de los ‘Socceroos’ estuvo conformada solo por jugadores y comando técnico. Luego se unieron un par de dirigentes. Nadie llevó a algún familiar. Sí acompañaron al grupo ex jugadores leyenda como Tim Cahill, quien había jugado ya repechajes y compartió su experiencia. La diferencia es enorme aquí.

Perú y la soberbia de la prensa, Australia y la calma

Muchos hinchas arremetieron contra la prensa deportiva tras el partido y en varios casos no les falta razón, por más que el periodismo no entre a la cancha. Hubo quienes ya se veían en Qatar, otros llamaron “equipo de rugby” a los australianos en una clara muestra de soberbia y otros tomaron el partido como un juego o chistes por redes sociales. El afán de protagonismo incluyó a ex futbolistas que nadie entiende el lugar que ocupan en el periodismo.

Los medios australianos fueron la cara opuesta. Resaltaron la historia futbolística de Perú, fueron conscientes de sus limitaciones y hasta parte del plantel de los ‘Socceroos’ dijo que “les gustaba el papel de víctimas”. Al final, lograron su cometido y estarán en Qatar 2022.

La selección peruana no quedó fuera del Mundial por dos penales mal pateados o un mal juego. Fue una suma de errores que tuvo consecuencia muy dolorosa.

