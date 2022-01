La selección peruana logró un triunfo histórico en Barranquilla y en las tribunas los hinchas nacionales también ganaron un partido desigual y fue Víctor Hugo Dávila quien se encargó de enrostrarle a los aficionados colombianos la victoria que pone a la ‘Blanquirroja’ con un pie en el próximo Mundial de Qatar 2022.

“Con zurda Edison Flores hemos ganado el partido, los colombianos están molestos ¿Qué ha pasado? ¿Quién bailó ‘ras-tas-tas’ hoy día?”, dijo mientras entrevistaba a uno de los hinchas cafeteros con la casaquilla tricolor. Luego se dirigió hasta un grupo de fanáticas del país vecino “Las chicas colombianas están tristes, pero nunca pierden su belleza...”, dijo provocador el reportero de la ‘Banda del Chino’.

“Saludos Perú, buen partido. Hicieron un buen partido el resultado no se dio a favor de nosotros, pero la hermandad sigue”, comentaron las aficionadas, mientras un hincha acalorado salió a enfrentar al ‘Reportero del pueblo’. “Una llegada un gol, una llegada un gol, hermano, así es el fútbol. El que gana, es el que goza y pare de hablar. Con ese equipo no llegan a ningún lado”. La respuesta lo dejó frío “No me importa, pero ganamos”, dijo Dávila.

Reportero peruano vaciló a hinchas colombianos en el Metropolitano (Video: América TV)

Hincha colombiano perdió apuesta y llegará a Lima para Perú vs Ecuador

Otro hincha de Colombia reconoció que tendrá que pagar como apuesta ir a ver el duelo entre Perú y Ecuador en le Estadio Nacional. “Yo prometí que si ganaba Colombia, nos íbamos a Miami, pero si ganaba Perú nos íbamos a Lima a ver el partido allá carajo. En el momento del gol hemos gritado llorado, los de aquí son hermanos colombianos, no nos dijeron nada”, comentaron un grupo de hinchas peruanos.