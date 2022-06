La FIFA anunció que no procederá la denuncia de Chile contra Byron Castillo, por supuesta documentación falsa para jugar en la selección de Ecuador. No obstante, desde la Federación Chilena de Fútbol no bajan los brazos respecto al reclamo que presentaron y apelarán la disposición inicial, informaron en ESPN.

De acuerdo a la misma fuente, las autoridades de la ‘Roja’ llegarán a la segunda instancia en la Comisión de Apelación de la FIFA, aunque los efectos podrían seguir siendo negativos. Normalmente, esta nueva etapa de litigio demora otros 30 días y, en base a la mayoría de antecedentes, el dictamen principal no cambia.

Cabe mencionar que la FIFA ya se ha anticipado a esta posibilidad y lo resaltó en su comunicado. Por otro lado, si la Federación Chilena de Fútbol todavía no encuentra una respuesta a su favor, podrá ir al TAS, entidad que varía en la cantidad de tiempo para tomar una decisión.

Comunicado de FIFA sobre Byron Castillo

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha tomado una decisión sobre el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura de los criterios de convocatoria para participar con la selección nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en ocho partidos de clasificación, correspondientes a la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

Tras analizar toda la documentación recibida de las partes, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido cerrar el procedimiento disciplinario iniciado contra la FEF.

La decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha notificado hoy a las partes afectadas. De conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA, las partes disponen de diez días para solicitar la decisión fundamentada, que, de ser solicitada se publicaría en legal.fifa.com. Esta decisión puede ser recurrida ante la Comisión de Apelación de la FIFA”.