Superliga Argentina 2019: Resultados EN VIVO de la fecha 8 del torneo

La temporada 2019-20 de la Superliga Argentina continuará con encuentros que se disputarán entre el viernes 27 y lunes 30 de septiembre. Boca Juniors y River Plate tendrán pruebas complicadas antes de la primera semifinal de la Copa Libertadores.

El cuadro ‘Xeneize’, con 17 unidades, defenderá la punta del campeonato jugando en La Bombonera contra Newell’s, equipo que ha sumado un total de 13 y que tiene un compromiso pendiente.

Mientras que los ‘Millonarios’ visitarán el campo de Gimnasia y Esgrima de La Plata. El cuadro dirigido por el ‘Muñeco’ Gallardo está obligado a ganar para no alejarse de los primeros lugares. Mientras que Diego Maradona irá por su primera victoria como DT de los ‘Lobos’.

Talleres, Argentinos Juniors, Lanús, San Lorenzo y Vélez esperarán que Boca Juniors tropiece en esta jornada para que no estire la diferencia en el primer lugar de la clasificación del certamen local.

Superliga Argentina 2019: programación y resultados de la jornada 8

Viernes 27 de septiembre

​

Aldosivi vs. Unión de Santa Fe

5:00 p.m.

Fox Premium



Patronato vs. Lanús

7:10 p.m.

TNT Sports



Sábado 28 de septiembre



Arsenal vs. Estudiantes de la Plata

1:30 p.m.

Fox Sports Premium



Gimnasia vs. River Plate

3:45 p.m.

TNT Sports



Boca Juniors vs. Newell’s

6:00 p.m.

Fox Sports Premium



Domingo 29 de septiembre



Banfield vs. San Lorenzo

9:00 a.m.

TNT Sports



Huracán vs. Atlético Tucumán

11:15 a.m.

Fox Sports Premium



Vélez vs. Defensa y Justicia

1:30 p.m.

TNT Sports



Rosario Central vs. Racing Club

3:45 p.m.

TNT Sports



Independiente vs. Talleres

6:00 p.m.

Fox Sports Premium



Lunes 30 de septiembre



Central Córdoba vs. Godoy Cruz

5:00 p.m.

TNT Sports



Colón vs. Argentino Juniors

7:10 p.m.

Fox Sports Premium