Seattle Sounders empató 1-1 contra New York City gracias a un gol de Raúl Ruidíaz como parte de la vuelta de semifinales de la Concachampions, con lo cual avanzaron y ahora jugarán la gran final del certamen.

Ruidíaz se reapareció como goleador luego de definir con un potente disparo dentro del área para el 1-0 a los 28′. Sin embargo, Sounders sufrió la paridad luego de que Santiago Rodríguez emparejó el marcador a los 51′.

Con este resultado, Seattle Sounders clasifica a la gran final de Concachampions luego de haberse impuesto en la ida por 3-1 ante New York City y llevarse la serie con un global de 4-2.

De esta manera, el equipo de Ruidíaz jugará la final frente a Pumas, siendo el partido de ida el próximo 26 de abril la ida y la vuelta el 3 de mayo.

New York City vs. Seattle Sounders: así llegan los equipos

New York City FC necesita remontar el miércoles un 3-1 adverso ante el Seattle Sounders en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf, un torneo donde el actual monarca de la MLS tiene invertidas muchas esperanzas.

Este trofeo, y el boleto que ofrece para el próximo Mundial de Clubes de la FIFA, son un objetivo estratégico para el New York City, franquicia propiedad del City Football Club, dueño de numerosos clubes en distintos continentes como el Manchester City.

El vencedor de esta semifinal enfrentará al ganador del cruce entre los mexicanos Cruz Azul y Pumas, que se impuso 2-1 en la ida.

Ya sea New York City o Seattle, un equipo estadounidense tratará de nuevo de acabar con la hegemonía que mantiene México en el principal torneo de clubes de la Concacaf desde su reformulación en 2009.

En el arranque de la MLS, el New York City está pagando el esfuerzo de compatibilizar competencias y ocupa una decepcionante antepenúltima posición de la Conferencia Este, con apenas cuatro puntos de 15 posibles.

El Sounders busca también su primera final de este torneo después de varios años de éxitos en la MLS, con un campeonato en 2019 y un subcampeonato en 2020.

En caso de avanzar a la final, el Sounders es el equipo con más posibilidades de jugar en casa el partido de vuelta.

Pese a su flojo arranque de temporada, con un undécimo lugar en el Oeste, Seattle se encuentra con la moral en alto por su rendimiento en la Liga de Campeones y por recuperar al peruano Raúl Ruidíaz, su figura ofensiva, superados sus problemas físicos.

New York City vs. Seattle Sounders: posibles alineaciones

New York City: Sean Johnson, Tayvon Gray, Thiago Martins, Alexander Callens, Malte Amundsen, Keaton Parks, Alfredo Morales, Santiago Rodríguez, Thiago Andrade, Talles Magno y Valentín Castellanos. DT: Ronny Deila.

Seattle Sounders: Stefan Frei, Alex Roldán, Xavier Arreaga, Jackson Ragen, Kelyn Rowe, Cristian Roldán, Joao Paulo, Albert Rusnak, Nicolás Lodeiro, Jordan Morris y Raúl Ruidíaz. DT: Brian Schmetzer.

