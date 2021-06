En un partido para el olvido, que solo sirvió para hacer memes y recordar los peores momentos antes de la era Gareca, la selección peruana perdió y fue ampliamente superado por su rival Brasil. Con un resultado abultado, 4-0 a favor de la ‘canarinha’, dejó la impresión de que la bicolor respetó demasiado y no arriesgó cuando debió hacerlo en su estreno por la Copa América 2021.

EL EQUIPO, UNO POR UNO

Y es claro que ante la ausencia de Luis Advíncula (volvió a España porque Rayo Vallecano tiene partidos claves) íbamos a sufrir por la banda derecha. Aldo Corzo no fue el de años atrás: en el primer tiempo y gran parte del partido fue superado fácilmente, el ‘punche’ y la concentración que tuvo no le bastaron.

Por su parte, en el sector izquierdo, Marcos López estuvo a la altura y ratifica a paso firme esa confianza brindada por Ricardo Gareca en ese lado de la cancha.

La zaga central conformada por Christian Ramos y Luis Abram no estuvo muy afianzada y en algunas ocasiones llegaron tarde a los cortes ante un Brasil que en los últimos minutos apretó el acelerador.

PERÚ VS. BRASIL: NÚMEROS QUE NO MIENTEN

Además de los cuatro goles, el resto de estadísticas reflejan una superioridad de Brasil en el partido, Y no solo por los ataques que tuvo, 17 disparos, de los cuales 9 fueron remates al arco, sino porque tuvo el balón y fue siempre protagonista en el juego.

Por su parte, Perú solo disparó al arco en dos ocasiones. La ocasión más clara fue la de Alex Valera. En general, fue un equipo que respetó mucho a Brasil.

Gianluca Lapadula padeció lo de los primeros partidos: estuvo solo en el ataque. Así, poco o nada pudo hacer ante un equipo que fue muy pasivo ante Brasil. No encontró en Sergio Peña el socio para aprovechar sus pases largos y buscar dar la sorpresa. Por su parte, André Carrillo no fue explosivo por las bandas y los ‘chispasos’ de buen juego de Christian Cueva no alcanzaron para darle vuelta al resultados.

BRASIL YA FUE, VAMOS POR COLOMBIA

Este torneo es una oportunidad para ampliar el número de jugadores convocables. La idea de la Copa América 2021 es presentarle el ritmo internacional de Eliminatoria a varios jugadores. Era esperable que los cambios nos quiten peso, la única forma de adaptarnos es jugando en un alto nivel.

Ahora, este domingo enfrentamos a Colombia, un rival que también es complicado y que hace mucho no ganamos. Está en Gareca replantear la estrategia y en los jugadores que la sigan. Solo queda seguir confiando en su capacidad y esperar que vuelvan las alegrías en esta Copa América 2021.

VIDEO RECOMENDADO:

Perú vs. Brasil: Neymar quiso sorprender dentro del área de la Selección Peruana. No hubo penal (Video:América TV)





TE PUEDE INTERESAR: