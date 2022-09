Real Madrid remontó y terminó goleando al Mallorca por 4-1 en un duelo disputado en el Santiago Bernabéu y que tuvo lugar por la quinta jornada de LaLiga Santander. Así, los ‘merengues’ mantienen el puntaje perfecto en el certamen y también el liderato en la tabla de posiciones.

Vedat Muriqui sorprendió a todos los presentes en el Santiago Bernabéu al poner adelante a la visita a los 35′. Sin embargo, en los descuentos del primer tiempo, Fede Valverde tomó la lanza desde su campo emprendió una gran carrera para luego anotar un golazo de larga distancia y así poner el 1-1.

En el complemento, el Real Madrid traduciría su ventaja en el ritmo de juego y se llevaría la victoria con goles de Vinícius Júnior (72′), Rodrygo (89′) y Antonioi Rudiger (93′).

Con este resultado, el equipo de Carlo Ancelotti llega a los 15 puntos y sigue como líder en la tabla de posiciones LaLiga. En tanto, Mallorca se queda con 5 unidades y está en la casilla 13.

En la próxima fecha, Real Madrid visitará al Atlético Madrid en una nueva edición del vibrante derbi madrileño. Por su parte, Mallorca recibirá al Almería.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga Santander?

Perú – 7:00 a.m.

Ecuador – 7:00 a.m.

Colombia – 7:00 a.m.

México – 7:00 a.m.

Chile – 8:00 a.m.

Venezuela – 8:00 a.m.

Bolivia – 8:00 a.m.

Paraguay – 8:00 a.m.

Argentina – 9:00 a.m.

Uruguay – 9:00 a.m.

Brasil – 9:00 a.m.

España – 2:00 p.m.

Sin el artillero francés, el técnico de Real Madrid depositó su confianza en Eden Hazard. El belga ya tomó el lugar del galo ante Celtic en la Liga de Campeones y respondió con un gol. En más, Antonio Rüdiger aprovechará la ausencia del lesionado Eder Militao para entrar en la defensa. En la volante, Dani Ceballos tendrá un rol protagónico.

De su lado, a Mallorca le cayó bien salir de casa en el inicio del curso. El conjunto que entrena Javier Aguirre empató sin goles ante Athletic Club en San Mamés y ganó 2-0 a Rayo Vallecano en Vallecas. De hecho, aquella ha sido la única victoria para el elenco del mexicano que ha sumado cinco unidades en el torneo.

Real Madrid vs. Mallorca: canales de transmisión

Para ver la transmisión del partido entre Real Madrid y Mallorca por LaLiga Santander hay tres opciones en los canales de TV en habla hispana. Si vives en España podrás verlo en DAZN. Si estás en México y Centroamérica lo puedes seguir en Sky HD. Finalmente, en Sudamérica está disponible la señal de ESPN.

¿Dónde ver online el partido Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga Santander?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Real Madrid y Mallorca por LaLiga Santander hay tres señales disponibles. Si estás en España podrás seguirlo en DANZ LaLiga. Si vives en México puedes verlo en Blue To Go Video Everywhere. Finalmente, en Sudamérica está habilitada la señala online de Star Plus.

Real Madrid vs. Mallorca: posibles alineaciones del partido

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho, Mendy; Tchouaméni, Dani Ceballos, Camavinga; Rodrygo, Vinícius, Hazard.

Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Copete o Nastasic, Raillo, Valjent, Costa; Battaglia, Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez; Kang In Lee, Muriqi.

