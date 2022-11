Las últimas temporadas de Gerard Piqué en el Barcelona no fueron las mejores y, debido a ello, se convirtió en el blanco de las críticas. No obstante, nada hacía pensar la sorpresiva decisión que tomó el futbolista de 35 años: se retirará de la actividad profesional y jugará su último partido en el Camp Nou este sábado.

El inesperado anuncio causó revuelo entre los hinchas azulgranas y el club español también reaccionó. A través de Twitter, la institución española replicó el video del zaguero central y agregó dos corazones: uno azul y otro rojo, en referencia a los colores que identifican a los ‘Culés’.

Recordemos que en su etapa en Barcelona, Gerard Piqué obtuvo ocho trofeos de LaLiga Santander, siete de Copa del Rey, seis de Supercopa de España, tres de Champions League, tres de Mundiales de Clubes y tres de Supercopas de Europa. Precisamente, el zaguero resaltó que ha conseguido todo lo que anhelaba desde la infancia:

“Últimamente, he pensado mucho en ese niño, en qué hubiera pensado aquel Gerard si le hubieran dicho que cumpliría todos sus sueños: que llegaría al primer equipo del Barca, que ganaría todos los títulos posibles, que sería campeón de Europa y del mundo, que jugaría al lado de los mejores de la historia, que sería uno de los capitanes, que haría amigos para siempre”.

“Hace 25 años que entré al Barcelona. Me fui y volví. El fútbol me ha dado todo, el Barca me ha dado todo. Ustedes, culés, me lo han dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero decirles que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barca no habría ningún otro equipo y así será”, fue otro de los fragmentos del emotivo discurso de Piqué.

El último día de Gerard Piqué en el Camp Nou

Barcelona medirá fuerzas con Almería este sábado 5 de noviembre, desde las 3:00 p. m. (hora peruana), por la fecha 13 de LaLiga Santander. El partido se disputará en el Camp Nou y Gerard Piqué, como anunció en sus redes sociales, se despedirá de los hinchas. Recordemos que el defensor viene de completar los 90 minutos en el triunfo 4-2 sobre Viktoria Plzen, por Champions League.