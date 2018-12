Alianza Lima vs Sporting Cristal por la primera final del Play Off del Descentralizado 2018 en Matute: Renzo Revoredo puso el segundo gol para los celestes tras un pase certero de Gabriel Costa.

En el minuto 16, Gonzalo Godoy de Alianza Lima cometió una falta, que fue cobrada por Gabriel Costa, quien tras una gran asistencia con un centro, encontró la cabeza de Renzo Revoredo.



El jugador de Sporting Cristal no desaprovechó la oportunidad y puso el segundo para los celestes después de vencer a Leao Butrón, arquero de Alianza Lima.



Puedes ver todas las incidencias del Alianza Lima vs Sporting Cristal por la primera final del Play Off en Matute, AQUÍ.