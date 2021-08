Ricardo Gareca ha entregado la lista de jugadores convocados para los duelos de la selección peruana en la fecha triple de Eliminatorias Qatar 2022, donde nuevamente una de las noticias fue la ausencia de Carlos Zambrano en la lista de jugadores. El DT descartó algún problema de tipo personal con el defensor.

“Para esta convocatoria, estos son los muchachos que nos van a acompañar. No es nada personal con Carlos (Zambrano), ni mucho menos. Puede volver a estar en cualquier momento”, dijo en un primer momento cuando se le consultó sobre la ausencia del zaguero de Boca Juniors.

Carlos Zambrano había comentado, días atrás, que no tenía contacto con el entrenador hace tres meses y esta distancia entre el defensor y el argentino fue consultada nuevamente en conferencia de prensa y el DT cambió el tono de voz.

Ricardo Gareca aclara posible problema con Zambrano (Video: Movistar Deportes)

“No se ha roto nada.. En seis años de proceso no me permitiría romper una relación, no lo haría por el país. Para mí los jugadores son lo más importante por sobre toda las cosas. Jamás he tenido ningún problema con jugador. A lo mejor a un jugador no le puede caer bien una decisión mía, pero eso escapa de uno. A eso estamos expuestos los entrenadores” dijo y agregó “Nosotros, en ese aspecto, siempre estamos al servicio de ellos y permanentemente preguntando por ellos. Olvídense de ese tema”.