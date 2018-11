Ricardo Gareca: Así analizó el rendimiento de Cristian Benavente, ¿fue su mejor partido con Perú? [VIDEO]

Ricardo Gareca habló en conferencia de prensa tras la dura derrota de Perú frente a Costa Rica (3-2) en Arequipa por fecha FIFA. El técnico argentino analizó el rendimiento de Cristian Benavente. ¿Fue su mejor partido?



EL ANÁLISIS DEL PARTIDO



"El fútbol siempre será efectividad. Hoy el equipo me gustó. Si bien no conseguimos el resultado deseado, el poyo de la gente fue bueno. Perú no mereció perder. Es excesivo el resultado de esta noche. Nos sirvió para ver jugadores y sacar conclusiones".



LOS GOLES QUE RECIBE PERÚ



"Hay que parar todo eso (recibir muchos goles en pocos partidos). Será motivo de replanteamiento. Hoy estamos en una situación en la cual equipo, sacando el partido con Ecuador, el equipo generó situaciones de gol".



EL RENDIMIENTO DE BENAVENTE

"Hizo un buen partido. Hizo buenos desbordes. Trató de participar en el juego, pero la característica de él no es el pase en profundidad, sino lo individual. Este partido nos dejó cosas positivas".