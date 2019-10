Ricardo Gareca: Así fue su apasionada defensa a Christian Cueva en la selección peruana | VIDEO

Ricardo Gareca , entrenador de la selección peruana , salió una vez más en defensa de Christian Cueva y aseguró que un sector lo discrimina por sus problemas personales y no dudó en ponerlo delante de Carlos Zambrano y otros jugadores que han regresado a la selección.



La continuidad de Christian Cueva fue una interrogante y Ricardo Gareca defendió así a su engreído. "Si ustedes analizan a muchachos que han sido importantes la selección peruana le hemos dado la posibilidad de sumar minutos que por ahí en su equipo no tenían y queremos dárselas. La selección los ayuda. Incluso creo que menos minutos que Cueva tiene Carlos Zambrano".



El estratega dejó entrever que los problemas personales de Christian Cueva le crean una atmósfera adversa a la crítica. "Quizá la situación de una cosas que han sucedido arrastra todo. Si ustedes se informan Cueva tiene aquí muchos más minutos, de lo que están convocados aquí en lo que va del año, pero a veces no se da esa información, de eso no se habla", dijo en un tono protector hacia la polémico volante.

Ricardo Gareca y su ciega defensa a Christian Cueva previo a duelo con Uruguay

Ricardo Gareca parece no tomar en cuenta los problemas de conducta de Christian Cueva, tampoco la suspensión que pesa sobre él de parte de su club, Santos FC, tras una última pelea a la salida de una discoteca en Sao Paulo.