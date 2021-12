Ricardo Gareca pudo convertirse en una de las numerosas víctimas que perdieron la vida a manos del famoso narcotraficante colombiano, Pablo Escobar, quien como hincha del Atlético Nacional de Medellín había puesto en la mira al actual entrenador de la selección peruana, cuando era la estrella de América de Cali. En una entrevista para ESPN el ‘Tigre’ reconoció cómo tomó esta alarmante noticia.

“Me enteré con el tiempo, porque lo dijo Popeye, un sicario de la época de Pablo Escobar. Me llegó una información a través de mi WhatsApp, porque yo no tengo redes sociales y era sobre un comentario suyo que decía que me tenía en el listado”, dijo en el programa ESPN F360.

Ricardo Gareca tenía 29 años cuando jugaba su último año en América de Cali. “Estaba en desconocimiento total, en aquel momento era muy normal las rivalidades, pero después cuando estalló el real problema yo ya me regreso”, contó.

Ricardo Gareca comentó sobre estar en lista de Pablo Escobar (VIDEO: ESPN)

Ricardo Gareca: “Cada cártel (Colombia) tenía su equipo”

Lo que sí entendía el ‘Tigre’ es que cada cártel de narcotraficantes apoyaba al equipo de sus ciudad. “Cuando yo me regreso es cuando estalla todo ese problema de los cárteles. Mientras estaba allá, cada cártel tenía un equipo, es lo que yo sabía y tenía conocimiento. Después, estalla ese problema y se hizo más grave. Eso lo contó ‘Popeye’ y yo estaba en desconocimiento”.

