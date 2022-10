Ricardo Gareca estuvo de regreso en nuestro país para participar en un evento particular y se refirió a su exitoso paso por la selección peruana, en una entrevista para la revista Semana Económica.

TE VA A INTERESAR: EXPULSAN A SERGIO RAMOS EN EL PSG VS. REIMS

“Le di todo al Perú; todo lo que podía darle, se lo di. Reconozco que pude haber tomado alguna otra decisión, pero eso forma parte de la experiencia y uno nunca deja de cometer errores”, manifestó el argentino.

En otra parte de la entrevista, ‘el Tigre’ manifestó que lo dio todo por la blanquirroja y no tiene nada que reprocharse.

“La bronca la tenemos todos, entre jugadores, quienes componemos la Selección y el país por no haber logrado la clasificación. Pero no me puedo quedar detenido en lo que ya no vuelve más, porque forma parte de mi profesión”, manifestó Ricardo Gareca.

¿RICARDO GARECA VOLVERÍA A DIRIGIR LA SELECCIÓ PERUANA?

Ante la posibilidad de volver a dirigir a la selección peruana, Gareca afirmó que no sabe si esto pueda darse, ya que uno tiene que acostumbrarse a cerrar procesos; sin embargo reconoció que Perú ‘le dejo una huella profunda’.

Ricardo Gareca regresó a nuestro país para participar en el 20° congreso peruano de gestión de personas.

MÁS INFORMACIÓN: