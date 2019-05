Ricardo Gareca blindó a Christian Cueva de las críticas con elogios tras convocarlo a la Copa América 2019

Ricardo Gareca élogió a Christian Cueva y defendió su convocatoria a la selección peruana para la Copa América 2019. 'Aladino' ha sido criticado por su actual momento en Santos de Brasil y su estado físico.



" Christian Cueva es un gran profesional. Difícilmente se baja de un partido, sea cual sea el problema. Representa dignamente al Perú. Más allá de cualquier cosa producto de la edad. Su profesionalismo lo llevó al lugar donde está", dijo Ricardo Gareca en defensa del volante de Santos en conferencia de prensa.

[Aquí la lista de convocados de la selección peruana para la Copa América 2019]

"Ahora está en Santos con actuaciones intermitentes, pero creemos que es un jugador altamente competitivo. Le ha dado grandes satisfacciones a la selección. A nuestro entender no es valorado en la dimensión que ha producido en la selección y no sé cual es el motivo", dijo Ricardo Gareca sobre Christian Cueva.



"Veo pases que hacen jugadores europeos y en el periodismo despiertan mucha admiración y luego veo pases que hace Christian Cueva y pasan desapercibidos. ¿Por qué nos desmerecemos?. Muchas veces veo al jugador peruano realizar cosas admirables. No tienen nada que envidiarle al europeo", agregó.

Ricardo Gareca blindó a Christian Cueva (Video: Movistar Deportes)

"El momento de Christian Cueva no varía en el paso del tiempo. Ha tenido mejores momentos, de mayor continuidad, y momentos intermitentes. Se va de Perú y empieza a transitar por el exterior. Toluca fue un lanzamiento de Cueva, con buena participación, Sao Paulo se fija en él y se debe a lo producido en la selección y lo que hacía en Toluca", concluyó Ricardo Gareca.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.