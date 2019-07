Ricardo Gareca sobre Christian Cueva: "Lo ideal sería que la selección muestre cosas mejores, vamos a ver qué pasó"

No se muevan mucho. Ricardo Gareca expresó su deseo de que los seleccionados agarren continuidad en sus equipos y no estén constantemente cambiando de camiseta.



“Los que están saliendo tienen que mantenerse a un determinado nivel. No necesitan estar en Real Madrid o Barcelona para eso. No es preocupación nuestra que vayan al mejor club o mejores ligas, sino que salgan y se vuelvan más profesionales”, señaló Ricardo Gareca.

El ‘Tigre’ también habló sobre Christian Cueva, que fue ‘ampayado’ en evidente estado de ebriedad orinando en la vía pública. “Lo ideal sería que la selección muestre cosas mejores. Vamos a ver qué es lo que sucedió”, precisó.

Christian Cueva fue ampayado por las cámaras de Magaly Tv: La Firme a la salida de la fiesta que realizó Carlos Zambrano por su cumpleaños. En las imágenes se pudo ver cuando el jugador de la selección peruana micciona en el estacionamiento del aeropuerto Jorge Chávez y delante de su esposa.



Esta situación fue muy criticada por los usuarios en las redes sociales.