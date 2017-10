Ricardo Gareca fue enfático y defendió a Claudio Pizarro: Esto dijo sobre su posible convocatoria

El estratega de la selección peruana, Ricardo Gareca, se refirió a la posible convocatoria de Claudio Pizarro. El Tigre defendió al atacante y fue enfático al destacar su trayectoria.

Claudio Pizarro manifestó en varias entrevistas que espera ser llamado a la selección peruana ante la posible clasificación a Rusia 2018. Ello, despertó opiniones divididas y generó reacciones extremas, en acuerdo y desacuerdo. Pero Gareca, ponderó al 'Bombardero', lo destacó con un alto calificativo y no descartó su llamado. Es más, espera que tenga continuidad.

"Me gustaría hacer una mención que tiene que ver con el respeto que merece el embajador del fútbol peruano, Claudio Pizarro. He leído y escuchado algunas cuestiones y hay que tener mucho cuidado en lo que se dice".



"No es que a un jugador no se pueda evaluar, analizar o criticar dentro del campo de juego o lo que pueda llegar a producir. Pero hay que tener cuidado al referirse a un embajador del fútbol peruano, que ha representado dignamente a lo largo de su trayectoria y que ha dado lo mejor".

Las declaraciones de Ricardo Gareca sobre Claudio Pizarro:

"Claudio Pizarro es un jugador que ha representado dignamente al país con resultados que muy pocos jugadores han podido lograr".



"El hecho que no este en la selección en este momento tiene que ver con la continuidad. En las convocatorias Claudio Pizarro no hemos tenido suerte. Cada vez que le tocó venir a Claudio Pizarro, siempre tuvo un impedimento físico que no lo hacía entrenar al 100% o durante los partidos presentó algunos inconvenientes. A partir de eso hemos resuelto (no convocarlo) y hemos esperado que tenga continuidad. No la tuvo durante este periodo y eso le restó posibilidades".



"Nunca hemos marginado por edad a nadie. Más bien, por presente, continuidad y rendimiento. Si un jugador cumple con eso será convocado. Si un jugador no lo tiene, esperaremos a que lo consiga. El comando técnico tiene un gran respeto por Claudio Pizarro y siempre lo tiene en consideración".

