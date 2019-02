Ricardo Gareca se confesó con Trome y habló de la selección peruana, Cristian Benavente, Cueva, Paolo Guerrero y más

Por: José 'Huachano' Lara y Miguel Alegre

Estuvo viendo a la selección Sub-20 en el Sudamericano de Chile. ¿Quedó preocupado con el futuro recambio generacional?

Lo que fuimos a buscar lo encontramos. En el corto, mediano, largo plazo, esta Sub-20 va a poder abastecer a la mayor. Van a haber chicos interesantes que pueden tener buena repercusión.



¿Esperaba más de este grupo?

Se generan expectativas y todos las teníamos. La gente tiene que entender que este es un proceso que recién ha comenzado. La calidad del jugador es buena y creo que van bien direccionados.



¿Por que no dirigió usted la Sub-20 como lo hace Rafael Dudamel en Venezuela?

Eso está a cargo del comando técnico de menores. Nosotros vemos estrictamente a los mayores. Son proyectos de los que se habla cuando uno se instala. No se puede improvisar sobre la marcha. Lo de Venezuela estaba ya encaminado de otra manera.

¿Algunos jugadores para destacar?

Para no crear expectativas, es mejor esperar a alguna convocatoria donde yo pueda ser más directo.



Christopher Olivares, Jairo Concha, Marcos López ya han estado en su órbita...

Son muchachos con grandes posibilidades de abastecer a la selección mayor. Pero es necesario que jueguen. López estuvo en la selección cuando tuvo continuidad en Cristal. Son jugadores que siempre están trabajando con nosotros, muchos de ellos fueron sparring en Rusia. Concha está jugando en la San Martín, lo mismo Jesús Pretell.

Olivares se ha ido a Portugal, López a la MLS. ¿Teme que ocurra lo mismo que a ‘Beto’ da Silva?

Me hubiese gustado que se consoliden, que jueguen la Libertadores. ‘Beto’ estuvo dos años deambulando y perdieron él y la selección. El jugador tiene que priorizar a veces lo deportivo y dejar de lado lo económico.



Quedó la sensación de que le molestó más lo de Benavente a Egipto que lo de Carrillo a Arabia Saudita...

No. Cuando nos enteramos que Carrillo se fue a la Liga de Arabia no lo entendíamos. Teníamos mejores expectativas para un jugador que había sido figura en el Mundial y nos manifestamos. Queremos siempre lo mejor para nuestros jugadores y lo dije en su momento. Ahora sale lo de Benavente. Cuando escucho de parte de él que es algo que no se puede rechazar, yo digo que sí se puede, si uno tiene claro lo que quiere.

¿Qué le parece la decisión de Cueva de rechazar a Independiente y fichar por Santos?

A él siempre lo buscan de las mejores ligas. Lo que quisiéramos es que se establezca para que deportivamente pueda desarrollar su máximo potencial. Siempre es un estrés ir a otro país, conocer otro idioma, otra cultura.



¿Alexi Gómez y Carlos Zambrano han vuelto a ser opción?

Todos los jugadores tienen las posibilidades de volver a la selección en la medida que jueguen. Gómez reúne las condiciones ideales, lo que se le reclama es tener continuidad. Lo mismo es con Zambrano, que ahora volvió a jugar después de un año. Eso es un indicio de algo bueno. El jugador se sostiene con rendimiento, actuaciones y eso les abre otra vez la puerta.

¿En el caso de Gómez y Zambrano solo es un tema futbolístico o es un tema de comportamiento?

Cuando se representa a la selección hay un todo dentro y fuera del campo de juego. Si hubo un inconveniente fuera, no es que el jugador no pueda tener otra posibilidad. La selección es un todo, estar comprometido futbolísticamente. Cada jugador que venga sabe que tiene que ser así.



¿Paolo Guerrero estará en la Copa América?

Queremos darle la posibilidad de ponerse bien. Y luego iremos comunicándonos en todas las decisiones que tomemos para ver qué es lo mejor para él, para la selección.

El nivel del torneo local no refleja lo que se ve en la selección. ¿Lo ve así?

No puede ser que los clubes, para ganar un campeonato, pongan un equipo altamente competitivo y para jugar un torneo internacional se desarmen y no le den la importancia. Pierden valores que tienen que ver con su funcionamiento, con su manera de jugar y todo cuesta. ¿Cuánto hace que no pasan los equipos peruanos? Tenemos que estar comprometidos todos para obligar a que los equipos trasciendan a nivel internacional.



¿Cómo se maneja con las redes sociales? ¿Está en el famoso grupo de WhatsApp de los seleccionados?

No tengo redes sociales. Tampoco estoy al margen de todo, porque ahí está el profesor (Néstor) Bonillo. Cuando tengo que decir algo lo hago por teléfono o personalmente, muchas veces es mejor decir las cosas frente a frente.

¿Ve las imitaciones que le hacen en la TV?

No me molestan. Las he visto, también la de ‘Gomina’, forma parte de una mirada distendida. Este cargo es muy estresante. De mucha responsabilidad. Otra mirada más relajada me parece muy bien.



¿Cuántas canas de más le han aparecido?

Canas no, arrugas cada vez más. En el fútbol solo sirve ganar, un empate a uno lo deja menos conforme y perder imagínate, ni hablemos.



¿Es más fácil dirigir o manejar en el tránsito de Lima?

Dirigir. Uno está acostumbrado al tráfico.



¿La parrilla o el cebiche?

La parrilla es algo típico nuestro, pero el cebiche me gusta mucho.

¿Qué opina de Edwin Oviedo?

Seguimos de cerca lo que va aconteciendo con él. Solo tengo palabras de agradecimiento, porque lo que hizo por nosotros fue muy bueno en el lado deportivo. Lo fui a visitar porque lo estimo.



Esa visita fue muy criticada...

No sé por qué. Voy a visitar al dirigente, a la persona que se manejó muy bien, que está pasando un momento difícil, es lo que ustedes harían con un amigo que estiman y respetan. En su momento iré a Chiclayo a visitarlo.



Muchas gracias, profesor. A ver si nos volvemos a encontrar en esas pichangas de periodistas y comando técnico como cuando dirigía en la ‘U’...

Ya no juego mucho, lo que sí recuerdo es que siempre les ganamos.