ÚLTIMO REGRESO. Después de conocer que las negociaciones de Ricardo Gareca y la FPF fracasaron por polémicos motivos, el entrenador argentino ya prepara su regreso a la capital de Perú para cancelar los respectivos contratos de servicios que tenía en Lima y organizar una conferencia de prensa donde poner punto final a su ciclo con la selección peruana y resolver las dudas crecientes sobre su negativa.

El seleccionador recibió el respaldo de su familia para volver al Perú y no enviar a un representante que se encargara de los temas pendientes que todavía tiene en nuestra capital. El ‘Tigre’ tiene planificado llegar a Lima este lunes, para sostener una despedida con su amigo Juan Carlos Oblitas, además de algunos de sus colaboradores peruanos entre ellos, Nolberto Solano y Óscar Ibáñez.

Ricardo Gareca ha mostrado un cariño especial y respeto por los hinchas de la selección peruana y han sido estos sentimientos lo que han empujado a que organice una conferencia de prensa este martes 19 de julio para dar por cerrada de manera oficial su etapa con la selección peruana, y que se aclaren algunos temas pendientes sobre su no renovación con la ‘Blanquirroja’.

Movistar Deportes anuncia conferencia de Ricardo Gareca (Twitter)

La cadena Movistar Deportes, desde sus redes sociales, y el periodista de ATV, César Vivar, informaron sobre este encuentro del entrenador con la prensa especializada. “Hay que escucharlo siempre, el flaco además se quiere despedir de los peruanos”, compartió el periodista en su cuenta de Twitter.

Perodista de ATV, César Vivar, también anuncia regreso de Gareca y diálogo con la prensa (Twitter)

Periodista asegura que Ricardo Gareca cayó en ‘trampa’ de Lozano

Desde la Videna, el periodista Vladmir Vicentelo, de América Deportes, deslizó que Agustín Lozano, presidente de la FPP, habría organizado una estrategia con el objetivo de desgastar el entusiasmo de Ricardo Gareca para renovar con la selección peruana, por los acontecimientos previos a su viaje a Buenos Aires.

“ Nos dicen que respecto a la operación que se llevó a cabo en Buenos Aires que la respuesta del profesor ( Ricardo) Gareca no necesariamente estaba tirada a la opción económica que le habían dado con este recorte de lo que ganaba el Comando Técnico, aquí en la federación. Lo que le ha molestado mucho, de sobremanera, han sido las formas en que se llevó esta negociación ”, expresó el reportero desde la Videna.

“ El presidente de la federación, Agustín Lozano , normalmente no da declaraciones, no da conferencias, no lo vemos mucho. Un día antes que vaya a partir (a Argentina) llamó a la mayoría de periodistas, para contar lo que estaba sucediendo y explicar que se estaba yendo con la propuesta en la mano y que ya todo básicamente dependía de la posición del profesor Ricardo Gareca , como tirándole la totalidad de esta responsabilidad al técnico argentino ”, reveló el hombre de prensa sobre un estrategia orquestada con la intensión de lograr la negativa del ‘Tigre’.