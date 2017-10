Ricardo Gareca no convoca a Claudio Pizarro para el repechaje y divide a hinchas peruanos en Twitter

Aún quedan dudas sobre una posible convocatoria de Claudio Pizarro para el Mundial Rusia 2018. Lo cierto es que esta tarde, Ricardo Gareca fue enfático respecto a la situación del ex capitán de la selección peruana, a quien defendió y llamó "embajador del fútbol peruano".



"Me gustaría hacer una mención que tiene que ver con el respeto a Claudio Pizarro, que es el embajador del fútbol peruano. He leído algunas cuestiones y hay que tener mucho cuidad en lo que se dice", precisó Gareca.



Sin embargo, lejos de lo que algunos hinchas esperaban, Gareca no convocó a Pizarro para el repechaje con Nueva Zelanda. Esto terminó por dividir a la hinchada peruana en Twitter, pues muchos aseguran que 'El Tigre' debió convocarlo.



"Una verguenza que no convoquen a Claudio Pizarro el maximo artillero de la Bundesliga como extranjero", "Se está siendo muy injusto con Claudio Pizarro" o "Como me hubisese gustado que llamara a Claudio Pizarro para que se saque el clavo, se imaginan a Guerrero, La foca y Claudio en puntas", son algunos de los comentarios que se pueden leer sobre la no convocatoria a Claudio Pizarro.



Pero otros respaldaron la decisión de Gareca: "Legalizaron el aceite de marihuana y Claudio Pizarro no esta convocado. Bonito viernes", "Gareca considera @pizarrinha como embajador del fútbol peruano. Tan verdad como que no tiene pensado convocarlo. Pizarro ya no suma ni "pesa" en esta selección" o "En resumen, NO necesito a Claudio Pizarro: Ricardo Gareca".



