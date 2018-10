Ricardo Gareca , técnico de la selección peruana, fue el intermediario, en plena conferencia en vivo en Estados Unidos, entre la jefa de prensa de la Federación Peruana de Fútbol y el periodista de Pedro Eloy García.



Sobre el final de la conferencia, Romina Antoniazzi señaló que era la última pregunta, pero Pedro García insistió en participar. Las frases iban y venían entre ambos periodistas y Ricardo Gareca intervino de inmediato con una frase demoledora: "Son cosas de ella. Son sus reglas".



"Ya preguntó por Movistar", dijo la jefa de prensa a FPF a Pedro García. En ese instante, el Tigre Gareca interviene y dice "Quiere preguntar", mientras Antoniazzi repara en dar por terminada la conferencia.



"Pedro (García), no. En serio, que sea la última vez por favor. Ya preguntó Movistar Deportes. No sé, si estuviste cuando llegó Michael Succar (periodista). Siempre es una por medio 'querido', desde que hemos empezado. Pero dale", insistió Antoniazzi.



Pedro García no se quedó callado y replicó a Romina Antoniazzi. Y, entre tanto, Ricardo Gareca miraba y escuchaba a uno y otro. "El problema es ella", interrumpió el DT de Perú y generó reacciones diversas en plena conferencia en vivo. "Yo no tengo problemas", se reafirmó el Tigre, visiblemente incómodo.



La encargada de prensa de la FPF volvió a la carga y argumentó su postura. De inmediato, Pedro García mostró su fastidio, generando una impasse bochornoso en rueda de prensa. "No están dadas las condiciones para hacer una pregunta. Si tengo que aprender las reglas tuyas (a Romina) mejor no pregunto nada y todo bien. Ya no importa. La próxima conferencia pregunta", disparó el reportero de Movistar.

