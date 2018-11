Ricardo Gareca sobre Cristian Benavente: "Quisimos profundidad con él y no lo conseguimos" [VIDEO]

Ricardo Gareca analizó la derrota de Perú ante Ecuador en el Estadio Nacional y se refirió al desempeño de Cristian Benavente en el terreno de juego tras ingresar por Raúl Ruidíaz. Mira el video de la conferencia.



"Nosotros tuvimos posesión, pero no tuvimos profundidad. No se crearon situaciones de gol. Se debe a que Ecuador planteó bien el partido. Ellos ganaron merecidamente y bien. Enfrentamos a un gran rival", argumentó Ricardo Gareca.



Sobre Cristian Benavente, el argentino señaló: "Raúl (Ruidíaz) estaba golpeado en el tobillo, por eso aprovechamos el ingreso de Cristian. Quisimos profundidad y habilidad con él, pero no lo conseguimos".

"Tenemos que trabajar y encontrar quiénes filtren pases y generen situaciones de gol. No es sencillo el funcionamiento del equipo. Estamos en una etapa que queremos ver. Estamos en la búsqueda", lanzó sobre el funcionamiento del equipo.