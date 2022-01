Ricardo Gareca se mandó con todo, se olvidó que no tenía mascarilla y que no había gente en las tribunas. El DT de la selección peruana no terminó feliz tras el empate 1-1 del amistosos con Panamá, donde desde los primeros minutos se notó inconforme y sus primera críticas fueron para su paisano Horacio Calcaterra a quien no le perdonó ‘perderse’ en el campo.

“Horacio (Calcaterra) no sé dónde se mete, no tiene pase para el otro lado ‘Canchita’. No sé dónde se mete Horacio, no sé qué movimiento es el que hace en la cancha...”, se alcanzó a escuchar antes que los técnicos de la transmisión oficial alcanzaran a bajar el volumen del potente micrófono ambiental.

Previamente a la intervención de Ricardo Gareca, el comentarista de Movistar Deportes, Diego Rebagliati analizaba que Christofer Gonzales empezaba a recibir constantes faltas por trasladar excesivamente el balón, ante la falta de compañía del Horacio Calcaterra, quien le había encomendado la tarea de ser una de las alternativas al juego de su compañero en Sporting Cristal.

Ricardo Gareca se calentó con Horacio Calcaterra (video: Movistar Deportes)

‘Tigre’ se fue caliente de amistosos con Panamá

Ricardo Gareca no imaginaba que su diálogo con su asistente técnico Nolberto Solano a los 27 minutos, cuando el marcador iba igualado sin goles, era escuchado a nivel nacional y que se oía nítidamente ante la ausencia de espectadores en las tribunas y que los micrófonos omnidireccionales estaban encendidos a su máxima potencia.

Horacio Calcaterra fue criticado sin tapujos por su entrenador (Foto: GEC)

La amargura no terminó de pasarle al ‘Tigre’ que tuvo que conformarse con un empate de la selección peruana 1-1 con su similar de Panamá. La ‘Blanquirroja’ abrió la cuenta con un gol de Alex Valera (38′) pero en el complemento los nacionales no pudieron mantener la ventaja y un error defensivo provocó la igualdad de Abdyel Ayarza (72′). El siguiente amistoso de Perú será este jueves ante Jamaica.