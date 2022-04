LE DIO CON PALO. Ricardo Gareca aprovechó sus vacaciones en Argentina, para aceptar la invitación del programa Fútbol 90 de ESPN, donde juntro a Óscar Ruggeri y Sebastián Vignolo tocó algunos temas trascendentes de la selección peruana y el fútbol internacional como el duelo entre Real Madrid y Chelsea dejando una dura crítica al entrenador alemán Thomas Tuchel.

“Ayer vieron el gol de Benzema? El que termina definiendo la chance de cabeza. Cuando Chelsea se pone 3-1 en Madrid y esto no es una crítica al entrenador porque son estilos. Pero ustedes vieron el gol de Benzema solo en el área. Solo había dos jugadores de Real Madrid con uno de Chelsea”, dijo el ‘Tigre’.

El DT de Perú no podía creeer esa jugada. “Puede ser un ‘robo’, por ser una jugada rápida, pero estar solo Benzema, después que emparejas la serie en la cancha de Real Madrid, se empieza perder la perspectiva que tiene que ver con el ataque y de lo que es jugar bien, porque si tú solo atacas y no defiendes no estás jugando bien”, apuntó Ricardo Gareca.

Ricardo Gareca criticó a Thomas Tuchel en 90 Minutos (Video: ESPN)

Ricardo Gareca: “Bilardo entedería que Benzema te haga gol, pero no sin marca”

El seleccionador juzgó al alemán bajo el prisma de uno de sus mentores en el fútbol. “Si Bilardo mira esto, diría: ‘Tal vez Benzema te haga un gol, pero no sin marca’, porque si hay alguien de quien Chelsea se tiene que cuidar es de estos jugadores. Benzema puede hacerte estos goles, porque tiene el talento para hacerlo, pero que te eliminen de esta manera con Benzema sin marca, solo me parece que ya es tema de más análisis”, expresó y se frenó en seguir con la crítica a Thoma Tuchel, ganador de pasada Champions League.

Ricardo Gareca también fajó a Mauricio Pochettino

Ricardo Gareca tambien fue crítico por las nuevas formas de interpretear el fútbol moderno. “Si a mí, una influencia me hace perder el estilo, me parece que es un problema. Yo copió algo en la medida que no ronde lo ridículo. Como el PSG, por ejemplo, que si yo voy a tirar una pelota de 30 metros al arquero y el arquero no la juega larga, para salir jugando, eso no tiene nada que ver con el reglamento, es una lectura que te deja eliminado. Esa influencia y esa corriente ha beneficiado a unos y ha perjudicado a otros”, señaló sobre la maner aen que PSG se fue eliminado tabien de la Champions League.

Pero de estas nuevas influencias también responsabilizó a algunos periodistas y colegas entrrnadores. “Muchas veces también los periodistas tienen su estilo inclusive en una jugada que todos sabemos que hay que rechazar y la prensa por ese estilo que hay que defender dice: ‘la perdió, pero intentó salir jugando’ y eso es válido. Hay muchos entrenadores que llegan a comprar eso y piensan que esa es la manera cuando el sudamericano tenía otra manera”, analizó.

Ricardo Gareca con la mira puesta en Australia y Emiratos

Ricardo Gareca contó además que en próximo 30 y 31 de mayo el jefe de la selección peruana viajará a Europa a planificar lo que serán los entrenamientos de cara al repechaje de la ‘Blanquirroja’ ante los Emiratos Árabes o Australia el 13 de junio en Doha.

“Ahora apenas llegue empiezo porque es entre los dos equipos Australia y emiratos árabes: el 31 de mayo nos vamos a Europa y hacemos un períodos de adaptación allá”, finalizó.