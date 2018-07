Ricardo Gareca fue directo y contundente al referirse a su situación actual y los diversos rumores sobre las ofertas que tiene en el ámbito del fútbol y que lo podría alejar del comando técnico de la selección peruana .

[Ricardo Gareca: Aquí todas sus declaraciones de la última conferencia como técnico de la selección peruana]

"Negociaciones no hay porque pedí tiempo. Eso se le informó al presidente de la Federación Peruana (Edwin Oviedo). Sí hubo una reunión con mi abogado. Hay una relación excelente con la Federación. Necesito tiempo para pensar. No voy a tomar una decisión hasta que no tenga el descanso necesario", dijo Ricardo Gareca sobre las el estado actual de su renovación con la selección peruana .



"En este momento soy un técnico libre con todo el poder de decisión de nuestra parte como comando técnico. El tiempo no es algo que no solo me lo tomo por la selección peruana . Es mi vida y me tomo la posibilidad de pensar. Siempre le he pedido a las instituciones que tomarme mi tiempo", agregó en modo de aclaración Ricardo Gareca sobre los rumores que lo colocan en diferentes selecciones en el futuro.

Ricardo Gareca fue crudo y directo sobre su renovación: "No hay negociaciones. Soy técnico libre"

"Hay una intención de la Federación Peruana de continuidad pero no hay gestión. He tomado la decisión de descansar. No hubo oferta económica. No tengo contrato y tengo la posibilidad de escuchar a quién sea. No tengo responsabilidad con nadie. Se venció mi vínculo", aclaró con intensidad Ricardo Gareca tras la reiteración de la consulta sobre su futuro profesional y el de su comando técnico.



"Que me nombren para la selección argentina es gratificante, es lo único que puedo decir", concluyó sobre el hecho que su nombre es uno de los voceados para dirigir a la Albiceleste en caso deje su cargo actual Jorge Sampaoli .

Ricardo Gareca: Risas en conferencia

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.