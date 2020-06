Le quita el drama a una situación que hace una año le generó gran frustración. Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, intentó explicar, desde la broma, porque

no llegó a ser una opción para ponerse el buzo de la selección argentina luego de participar en el Mundial de Rusia 2018 y lazó toda la responsabilidad a su entrañable amigo Óscar Ruggeri, panelista del programa ’90 minutos’ de Fox Sports.

El ‘Tigre’ lazó la frase que despertó las carcajadas de todos los participates de ’90 minutos’ cuando lepreguntaron porque

cree que no llegó a la selección argentina. "Porque Óscar Ruggeri dijo que Ricardo Gareca tiene que ser el técnico de la selección argentina, como me postuló, viste. Chau”, dijo con un sonrisa.

Instantes después aclaró que esta situación solo era una broma y que jamás pensaría que la decisión dela AFA se base en una antipatía por su amigo y exmundialista. “No creo que las cosas funcionen así. Ni se me pasa por la mente que sea así por que de la pena pasaría, viste, a otra cosa”, agregó.





"QUERÍA DIRIGIR A LA ARGENTINA PERO NO SE COMUNICARON CONMIGO"#90MinutosFOX | Ricardo Gareca reveló que le pidió un mes a la federación peruana esperando un llamado de la albiceleste, pero que nunca llegó. pic.twitter.com/YvbR8dj7WX — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 2, 2020

“Yo le pedí al presidente de la FPF de Perú (Edwin Oviedo) que me diera un mes para definir todo y le dije a mis asistentes que la única oferta que escucharía sería de la selección argentina, pero cuando llegue aquí todo el tema estaba muy confuso no había nada claro”, contó Ricardo Gareca y su amigo Oscar Ruggeri agregó. “Le pedí a Chiqui Tapia reúnete con él y si no te convence, al menos lo escuchaste, pero nunca lo llamó”.

"HAY QUE RECORRER UN CAMINO PARA DIRIGIR UNA SELECCIÓN"#90MinutosFOX | Ricardo Gareca tomó como ejemplo su paso por Palmeiras, donde estuvo muchos partidos sin ganar pero le sirvió de experiencia en su carrera: "Uno tiene que estar preparado para agarrar una Selección". pic.twitter.com/mCmXf1nwC3 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 2, 2020

Contento con el Mundial Rusia 2018

La entrevista de Ricardo Gareca en Fox Sports fue bastante amena y el entrenador se soltó mucho, al punto de considerar el grupo que le tocó a la selección peruana en el Mundial Rusia 2018 como “un grupo jodido”, usando esta palabra que normalmente no usa en sus conferencias de prensa o entrevistas personales con los medios.

