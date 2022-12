Volvió a escena. El título mundial de la selección argentina en Qatar 2022 fue la oportunidad para que Ricardo Gareca, exentrenador de la selección peruana brinde una entrevista a DirecTV donde sorprendió al comentar que le gustaría trabajar en Chile y que estaría dispuesto a escuchar ofertas para dirigir desde el 2023.

El ‘Tigre’ brindo una entrevista para DirecTV Chile donde reconoció que le interesaría trabajar en el país sureño, después de trabajar ocho años en Perú. “ A nivel de Selección nunca tuve un proyecto de Chile. Cuando estuve en Perú, traté de enforcarme siempre en ellos. Alguna vez tuve un acercamiento con un club importante de Chile. Me interesa Chile para trabajar en algún momento ”, expresó Gareca.

La selección de Chile está bajo la dirección Eduardo Berizzo, amigo de Ricardo Gareca , por lo que esta posibilidad no estaría dentro de sus planes y crece la opción de volver a dirigir en el día a día a un club importante de la liga mapochina.

'Tigre' Gareca brindó entrevista para DirecTV (@directvchile)

Ricardo Gareca: “Me interesa la tranquilidad y seriedad”

El argentino resaltó las condiciones de trabajo en el sistema chileno, algo que no encontró en sus últimos años en el fútbol de Perú. “ Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y depende lo que salga, me pondré a trabajar . Mi amigo Falcioni me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa ”, apuntó con un aire de critica al medio peruano.

Ricardo Gareca también habló sobre el presente de la selección peruana y dejó un mensaje a los elementos consolidados en la ‘Blanquirroja’. “ Yo no fui hacer un cambio generacional a Perú. Las grandes figuras que uno cree que se les acabó el tiempo, se deben volver a enchufar y alinear. La idea es que convivan la juventud y la experiencia. No hay que desechar a ningún jugado ”, expresó.

Asimismo, reconoció que su mejor partido con Perú lo vivió en un clasico ante la selección mapochina. “ Ese partido ante Chile en la Copa América 2019 fue muy bueno. Nos encontramos con un Chile de mucha garra, en todo momento nos generó problemas. Tuvimos la dosis de suerte. Fue uno de mis mejores partidos al mando de Perú ”, apuntó.