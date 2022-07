Ricardo Gareca inició su conferencia de prensa de despedida, agradeciendo toda la gente que los apoyó. ‘El Tigre’ se despidió del Perú mencionando Juan Carlos Oblitas, Edwin Oviedo, su comando técnico, futbolistas, aficionados, etc. Sin embargo, un nombre brilló por su ausencia, Agustín Lozano, presidente de la FPF.

TE VA A INTERESAR | Paolo Guerrero: Médico de Avaí reveló condiciones de su rodilla derecha [VIDEO]

“Juan Carlos Oblitas, una persona invalorable, a Edwin Oviedo, que le hizo caos a Oblitas y que nos protegió en todo momento, nos sentimos valorizados por él, nos dio el respaldo como comando técnico. Aunque él no esté en la FPF, siempre tuvimos contacto con él”, expresó.

“A los jugadores, desde los que tuvieron una convocatoria hasta los que estuvieron hasta el final, fueron vitales. Agradecerles por el respeto que tuvieron por nosotros. Lo que dijimos al llegar, que confiábamos en el jugador peruano, esa frase la pudimos transformar en algo real”, agregó.

“A la gente peruana, a todo el pueblo, fue un punto clave para lograr el primer objetivo”, sentenció.

¿Por qué no mencionó a Lozano?

Gareca fue consultado sobre esta omisión. “Con Lozano nos unió un hecho circunstancial, no tengo absolutamente nada que decir sobre el periodo que me tocó con él al frente. Cumplió con todo lo que habia que cumplir, viajes y todo eso. No tenemos más que expresarnos de una relación normal. Lo único que puedo decir es que cuando nos tocó incorporarnos a la selección y renovar, lo atendió Edwin Oviedo”, inició.

“Mi relación con Lozano es de sumo respeto, profesional, pero en este caso, todo lo que trasladó en su momento, el interés deportivo que nos expresó en las reuniones previa....es una manera de conducir que yo tengo que respetar”, añadió.

“Su gestión en la FPF será evaluado por ustedes (periodistas), más de eso no me puedo expresar”, manifestó.