Son pocas veces las que se ha conocido que Ricardo Gareca haya ‘guapeado’ a uno de sus pupilos, Pedro Gallese ha confesado un incidente con el entrenador de la selección peruana por una costumbre que ha tenido que cambiar cada vez que ha sido llamado para competir con la ‘Blanquirroja’ en la Copa América, como en las Eliminatorias Qatar 2022 en una entrevista con el famoso periodista español Míster Chip.

MIRA TAMBIÉN: ALIANZA LIMA SE TOMÓ UN CALDITO CON UNA PECHUGAZA DE PRESA EN EL MONUMENTAL

El guardameta de Orlando City reconoce que ahora están en ‘modo repechaje’ de cara a buscar su boleto a Qatar 2022. “ Los partidos por el repechaje son a muerte y a veces juegan en contra. La idea era clasificarnos directo. No sé si hubo manipulación o algo por el estilo, pero no dudo que si hubiera sido Brasil, lo revisaban en el VAR de todas maneras ”, señaló el guardameta.

Pero el ‘jalón de orejas’ que recibió el ‘Pulpo’ de parte de Ricardo Gareca es el que más recuerda el guardameta “ En Orlando City sí juego más con los pies, pero en Perú le da un infarto a Ricardo Gareca si juego con los pies. Una vez me dijo que no jugara así. Me dijo que juguemos serios ”, recordó.

De entrar en directo a hablar con Piqué a charlar con el portero de la selección de Perú, @pedrogallese , lo de Twitch es increíble😍



YA EN DIRECTOhttps://t.co/DkGMZWICS3 pic.twitter.com/lXYB12KfMn — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 18, 2022

Pedro Gallese sobre Lapadula: “Se mata en la cancha”

Pero el arquero reconoce que le agrada ‘salir jugando’ y asegura ser seguidor de una de los mejores arqueros de Europa. “ Sigo mucho a Manuel Neuer. Él juega mucho con los pies ”, reconoció el guardameta.

En la amena charla con Míster Chip reconoció el buen momento del ‘Bambino de los Andes’ en la selección peruana. “ A Gianluca Lapadula lo recibimos bien, pues llegó a sumar y se mata en la cancha. Siempre que viene alguien a sumar lo recibimos bien ”, sentenció el golero que, a fin de temporada dejaría Orlando City.





Se conoció que el Pedro Gallese aprovecharía el viaje con la selección peruana a España para atendernder una par de ofertas que han surgido en la Liga Santander y que resolvería junto a su empresario antes de juegar el reprechaje a Qatar 2022.

TE VA A INTERESAR