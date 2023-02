Ricardo Gareca: “Dirigir a Messi hubiera sido una bendición”

El director técnico argentino Ricardo Gareca sigue siendo una de las opciones para dirigir a la selección ecuatoriana de cara a las próximas eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo 2026. En tanto, el ‘Tigre’ volvió a brindar una entrevista en la que habló sobre Lionel Messi y la selección peruana.

En diálogo con el programa Super Deportivo, el entrenador señaló que su etapa en la selección peruana le dejó muchas enseñanzas, siendo la más importante el darse cuenta que tiene la capacidad de trabajar en selecciones nacionales.

“ En Perú aprendí que puedo trabajar en selecciones. Me di cuenta que lo puedo hacer y asumir compromiso de selecciones y vivir afuera. Ese fue el aprendizaje que me dejó. Me deja la experiencia adquirida. Me gustó el trabajo de selecciones. Hoy me siento en un momento ideal como entrenador”, expresó.

“Fueron 7 años y medio de mucha intensidad. Me quedé con la sensación amarga de no haber estado en Qatar”, añadió.

Como se recuerda, Ricardo Gareca siempre tuvo la ilusión de dirigir la selección argentina, de hecho, luego de la Copa del Mundo Rusia 2018, el ‘Tigre’ pidió un mes de plazo a Perú antes de renovar, esperando que se concrete alguna propuesta de la AFA, la cual nunca llegó.

En ese sentido, Gareca también se refirió a la poco probable posibilidad de dirigir algún día a Lionel Messi. “ Dirigir a Leo, en algún momento de mi carrera, hubiese sido una bendición, por más que hoy lo vea improbable. Me hubiera gustado dirigirlo antes, en su plenitud, más joven. Con esa juventud arrolladora. Sería una bendición independientemente de su edad”, sostuvo.

“A Messi lo veo joven y entero, no acabado. La imagen que transmite ayuda mucho: tiene que ver con lo ideal. Lo de Leo es una excepción. Yo no me agarraría tanto del jugador. A mí me gusta el Messi que despierta desde su familia”, agregó.

