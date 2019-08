Ricardo Gareca sobre dirigir Argentina dio una revelación descarnada y habló del "momento idóneo"

Candidato a ser el mejor técnico del 2019, Ricardo Gareca es el hombre más buscado por estos días. No solo para ofrecerle un cargo -algo difícil porque tiene contrato hasta 2021 con la selección peruana- sino para que hable de todo. El entrenador recibió al diario Marca y confesó que sí pudo dirigir a Argentina tras el Mundial Rusia 2018.

"Después del Mundial Rusia 2018, creo que era el momento más idóneo pero no hubo una comunicación oficial. Digo idóneo porque en ese instante sí había un punto común entre las dos partes: Argentina había prescindido de Sampaoli y yo me había tomado un mes para pensar si renovaba con Perú, porque se me vencía el contrato", dijo el entrenador en entrevista con el diario Marca Argentina.

"el momento idóneo"

Y a pesar de que dirigir a la selección argentina es el sueño de todo entrenador, Ricardo Gareca confesó que en este momento no podría aceptar una oferta así. Su vínculo con la bicolor hasta 2021 y el estilo que tiene de respetar contratos se lo impiden.



"¿Si lo llaman de la selección argentina?", preguntó el diario Marca y el 'Tigre' contestó: "Depende del contexto. Amo a mi país, soy argentino de los pies a la cabeza, pero tengo un compromiso con Perú, que me ha respaldado en los peores momentos. Le diría que no con todo el dolor de mi corazón, porque tuve mi momento y Argentina no lo hizo. No acostumbro a romper contratos.



Y con las cosas claras, el hoy entrenador de la selección peruana señaló que quedarse en Perú es algo que le encanta porque quiere ser parte del crecimiento deportivo de este país: "Es muy necesario volver a estar (en un Mundial), forma parte del crecimiento del Perú en todas sus instancias, y sería confirmar todo ese proceso. Detrás habría un mayor interés político, empresarial, social, futbolístico", finalizó.

