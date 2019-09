Ricardo Gareca y su divertida reacción ante insólita pregunta sobre Christian Cueva antes del Perú vs Ecuador [VIDEO]

En la previa del Perú vs Ecuador por fecha FIFA en Estados Unidos, Ricardo Gareca atendió a los medios, donde fue consultado por su relación 'paternal' con Christian Cueva, convocado por el 'Tigre' pese a no jugar en Santos de Brasil. Mira el video.



"Te pregunto justamente sobre Cueva, que en la previa, hace dos días, dijo enfáticamente, ni bien entró a la concentración: 'Gareca es mi papá'. Tú, en el sentido figurado, ¿asumes la paternidad ficticia de Cueva?", preguntó Pedro Eloy García, reportero de Movistar Deportes.



Ricardo Gareca, tomó con mucho humor la insólita consulta y lanzó respuesta que desató las risas de todos en la sala. "Parecerse a mí, no se parece", señaló con una gran sonrisa el DT.



Video: Ricardo Gareca / ESPN

Perú y Ecuador se ven las caras este jueves 5 de setiembre en el Red Bull Arena de New Jersey desde las 7:00 p.m. (horario de nuestro país). No te lo pierdas, aquí todos los detalles.