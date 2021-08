Se resistió entrar al área, pero cuando piso la zona, no perdonó. Ricardo Gareca, no pudo evitar comentar la salida de Lionel Messi de Barcelona, durante la conferencia de prensa de la convocatoria a la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022, y mostró su desagrado al saber del fichaje del jugador por PSG. ¡Mira el video!

El ‘Tigre’ se sorprendió cuando lo consultaron sobre la nueva etapa de Lionel Messi. “Si me preguntan, ¿me gustó que vaya al PSG? A mí no, particularmente. Respeto a Messi en ese aspecto. Me gusta como él como jugador. Es el mejor del mundo. si el decidió irse es porque pensó que era la más conveniente”, dijo.

Ricardo Gareca también dejó sentir su opinión sobre como se dieron las cosas entre la institución y la ‘leyenda’. “No me gustó que el Barcelona lo deje ir ni que él se vaya, porque me hubiese gustado que termine su carrera en Barcelona. No es una crítica. Esto es algo que le tocó vivir a Messi”, expresó.

Sorpresas del ‘Tigre’

Ricardo Gareca entregó este viernes una lista con 24 convocados para enfrentar en fecha triple de Eliminatorias Qatar 2022 ante Uruguay, Venezuela y Brasil, donde las novedades fueron la convocatoria de Gabriel Costa y el regreso de Paolo Guerrero, Luis Advíncula y Edison Flores. También fue noticia la ausencia de Carlos Zambrano, Pedro Aquino y Santiago Ormeño.

Periodista de ESPN le pregunta a Ricardo Gareca por fichaje de Messi al PSG