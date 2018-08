Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, pasó un momento complicado en la conferencia de prensa que anunciaba su continuidad en el cargo de técnico de la selección peruana. El 'Tigre' fue acorralado por los periodistas sobre la situación de Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol"



Ricardo Gareca fue consultado en términos de decencia y valores sobre lo que pensaba de Edwin Oviedo y su vinculación con los audios de la vergüenza con magistrados del sistema judicial. El 'Tigre' sacó la garra y empleó todos los argumentos posibles para zanjar el tema.

1. La eduación del 'Tigre'



"Estamos avocados estrictamente a los deportivo. No tiene absolutamente nada que ver lo otro. Por la educación que he recibido no me gusta enjuiciar a las personas. Para eso está la justicia. Estoy del lado de la decencia y tengo valores, como lo tiene usted y todos".

2. No soy ejemplo de nadie



"No soy ejemplo de algo ni de nadie. No me considero ejemplo y no me gustaría que me tomen como ejemplo. Cometo errores como los comete usted, como lo cometemos todo el mundo. La sociedad enjuicia libremente, y sin ningún tipo de inconvenientes, a cualquier persona. Más allá, que con el tiempo, la justicia declare inocente a esa persona dañada. A la gente se le condena tantas veces. La prensa, la sociedad y todos, somos de enjuiciar demasiado".





3. Al margen de Oviedo



"Yo prefiero mantenerme al margen de todo y dedicarme estrictamente para lo que me contrataron. Eso es la parte deportiva. El compromiso es con la Federación Peruana y con el fútbol. Todas las cosas que vengan en adelante, que no tengan que ver con el fútbol, nos mantenemos al margen. El contrato que firmo no está ligado a las cuestiones personales de otra gente. esta ligado a lo que rindamos nosotros desde lo futbolístico, a un contrato deportivo".

4. Dios es la cuestión



"No me gusta enjuiciar a la gente. De eso se encarga la justicia y cuando la justicia lo comprueba sobre la gente. Dios dijo, 'el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra'. Eso es algo muy importante para mí".

5. El fútbol y punto



"Hago mi vida y trato de estar enfocado a lo que sé. ¿Y que sé? A lo que me dediqué, lo futbolístico. Lo demás no tengo ni idea"

