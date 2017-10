Ricardo Gareca tras empate con Argentina en La Bombonera: "Todavía no tenemos nada seguro"

Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, habló en conferencia de prensa tras el empate 0-0 ante Argentina en La Bombonera por la penúltima fecha de las Eliminatorias Rusia 2017.



PEDRO GALLESE TITULAR



"Lo de Gallese lo esperamos hasta último momento y tuvo una evolución excelente. También es por su deseo de estar con la selección. Nos dijeron que estaba bien, lo analizamos y lo pusimos"



JUGAR EN LA BOMBONERA



"La cancha de Boca es para Boca, después la selección argentina puede jugar en cualquier escenario. Boca ha perdido y ganado campeonatos jugando aquí. Argentina no tiene un estadio que lo identifique".



EL DESEMPEÑO DE PERÚ ANTE ARGENTINA



"No prosperamos en el plan de atacar más a Argentina. Por momentos pudimos sacarle la pelota. Los minutos finales fueron importantes"



EL ÚLTIMO RIVAL: COLOMBIA



"No me preocupa todo lo que tiene que ver con otra selección. Colombia necesita ganar, Perú necesita ganar. Aquí no hay nada definido".



LAS CHANCES DE CLASIFICAR AL MUNDIAL



"Todavía no tenemos nada aseguro. En la última fecha puede pasar cualquier cosa. Esto depende de nosotros mismos. Es importante llegar a este tramo final"