Ricardo Gareca: Así fue su enfurecida reacción por incómodas preguntas sobre Edwin Oviedo [VIDEO y FOTOS]

La presentación de Ricardo Gareca como entrenador para los próximos 3 años, al mando de la selección peruana , se vivió accidentada e hizo perder la paciencia del 'Tigre' debido a la ausencia de Edwin Oviedo y las reiteradas preguntas sobre su crítico momento debido a su situación judicial.



"El tema estrictamente de las presentaciones anteriores no opino. El tema puntual nuestro es algo que resolvimos entre nosotros, como es una continuidad no era un inconveniente. Ustedes ya me conocen, si hubiera sido un técnico nuevo, sería distinto", dijo Ricardo Gareca sobre la ausencia de Edwin Oviedo o del Director Deportivo, Juan Carlos Oblitas.



Pero el tono del 'Tigre' Ricardo Gareca empezó subir de volumen cuando empezó a responder sobre los cuestionamientos personales a Edwin Oviedo."No vamos a contestar ninguna pregunta que no sea futbolística. Yo ya le contesté y le dije estamos al margen de lo que sucede en cuestiones personales, nosotros representamos a una Federación Peruana de Fútbol y al país. El compromiso nuestro es ese, nada más estrictamente futbolístico", dijo el DT de la selección peruana.





Ricardo Gareca se molestó por cuestionamientos a Edwin Oviendo en su presentación

Para Ricardo Gareca, los problemas de Edwin Oviedo los deja en manos del Poder Judicial y criticó la insistencia sobre ese mismo tema. "Ojalá Dios quiera no le suceda nada a nadie y tenemos gran aprecio a la gente que colaboró estrictamente en lo deportivo. No tenemos nada que decir. Al contrario, solo palabras de agradecimiento. Después cuestiones que le pasan en la vida privada y la vida privada de ustedes o la mía son cuestiones que tengo que resolver yo", añadió el estratega.

Ricardo Gareca interrumpe conferencia para aclarar temas sobre Edwin Oviedo

Asimismo, Ricardo Gareca, interrumpió la aclaración de la jefa de prensa sobre las reiteradas preguntas sobre Edwin Oviedo durante la conferencia. "Discúlpame, pueden repetir, pues esta una única vez y además el tema es de interés nacional. Pueden repetir y yo contestar la misma respuesta. En otro contexto, cuando empecemos con el trabajo, sería distinto. Pero en este caso debido al interés nacional, nosotros vamos a responder", prosiguió el DT de la selección peruana.