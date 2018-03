¿Ricardo Gareca no es romántico ni detallista? El DT nos reveló cómo conquista a su esposa [VIDEO]

El entrenador más querido, Ricardo Gareca , se reunió con Trome y nos contó, en exclusiva, todos los secretos detrás del 'Tigre'. En entrevista con nosotros, el DT de la selección peruana habló sobre su look, sus hobbies y hasta su situación sentimental.



A pesar de lo que muchos creerían, Ricardo Gareca reveló que no se considera un romántico. El DT aseguró que el se considera más 'tranquilo' que romántico.

Además, Ricardo Gareca nos contó que ese detalle se refleja en la música que escucha. A pesar de ser un fanático del rock, el entrenador asegura que la música que escucha es más tranquila y prefiere las melodías que el heavy metal.

"No sé si romántico. Más tranquilo. Pero tengo momentos de todo. Ahora si usted me dice que escucho (tango), no. O sea, soy tranquilo en ese aspecto. Por ejemplo, del rock no me gusta escuchar música pesada, los fuertes", aseguró Ricardo Gareca.

"Para mi los mejores lentos de la historia son del rock. Aerosmith, Bon Jovi, Guns n Roses. Sus melodías, sus baladas. Eso me gusta. Los lentos de ellos son muy buenos para mi, me gusta esta clase de música", reveló Ricardo Gareca.

En otro momento de la entrevista con Trome, Ricardo Gareca, el popular Tigre, reveló la clave para durar nada menos que 33 años de matrimonio. Según el entrenador, solo se trata de amor, fidelidad y tolerancia.



