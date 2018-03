Ricardo Gareca: ¿Cuáles son sus objetivos en el mundial? Esto opina el DT sobre la clasificación [VIDEO]

El entrenador más querido, Ricardo Gareca , se reunió con Trome y nos contó, en exclusiva, todos los secretos detrás del 'Tigre'. En entrevista con nosotros, el DT de la selección peruana habló sobre su look, sus hobbies y hasta su situación sentimental.



Ricardo Gareca reveló en exclusiva su opinión sobre la clasificación del Perú en el mundial y su estadía en nuestro país. Incluso, se animó a revelar sus platos peruanos favoritos.

"Nosotros somos gente de fútbol, acostumbrados todos los días a distintas vivencias. Sé que esto es una alegría muy grande para el país pero que continuamente se renueva. Continuamente hay que rendir examen", aseguró Ricardo Gareca.

"Rápidamente, uno deja un objetivo y tiene que plantearse otro. No se puede quedar tildado porque eso pasa. Eso formará parte de la historia pues es un acontecimiento, pienso yo, recordado debido a la cantidad de años que pasaron", informó Ricardo Gareca.

"No soy de comer los platos típicos, pruebo de todo. El lomo saltado, plato a la huancaína. El ceviche lo pruebo, pero sin tanto picante. A las frituras sí no estoy acostumbrado. Como he sido deportista toda mi vida, mi mamá cuidaba mi alimentación", reveló Ricardo Gareca.

En otro momento de la entrevista con Trome, Ricardo Gareca, el popular Tigre, reveló la clave para durar nada menos que 33 años de matrimonio. Según el entrenador, solo se trata de amor, fidelidad y tolerancia.



Asimismo, dijo que el gustaba el rock pero lento y tranquilo, ‘nada de cosas fuertes’. Las bandas favoritas de Ricardo Gareca son Aerosmith, Guns and Roses y Bon Jovi, músicos célebres por sus famosas baladas.



Ricardo Gareca Entrevista Mundial

REGRESAR AL INICIO DE TROME